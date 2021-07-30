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Украина обжалует сертификацию "Северного потока – 2": что это даст

30 июля, 10:49

Ксения Капустинская

В "Операторе ГТС Украины" рассматривают пессимистичный сценарий развития ситуации с российским газопроводом

Украина и Польша выступят против сертификации газопровода / Фото: "Нафтогаз Украины", Reuters/Anton Vaganov

Работу российского газопровода "Северный поток – 2" могут сертифицировать в Европейском Союзе уже в 2021 году. Однако такое решение планируют оспорить Украина и Польша – страны, которые активнее всего выступают против "Северного потока – 2". Обжалование не остановит запуск проекта, но может привести к введению ограничений на использование газопровода.

О таком пессимистичном сценарии рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в эфире Радио НВ. По оптимистичному сценарию, "газопровод никогда не заработает", считает Макогон.

"Это (сертификация "Северного потока – 2". – Ред.) будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование – 50% и так далее", – сказал Макогон.

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Планы России

Напомним, в конце июля США и Германия достигли соглашения о запуске "Северному потоку – 2". Эти договоренности не устроили Украину и Польшу.

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