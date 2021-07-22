США и Германия договорились о "Северном потоке – 2". Что будет с транзитом газа через Украину

В России уже заявили, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года – чисто коммерческие и их не должны обсуждать главы государств

США и Германия обещают сохранение транзита газа через Украину / коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты и Германия таки достигли договоренностей по поводу газопровода "Северный поток – 2" и даже обнародовали некоторые детали соглашения. Они обещают сохранить транзит через Украину после 2024 года, поддерживать ее энергетическую безопасность и реагировать, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или усилит агрессию против нашей страны.

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Но будет ли так, как планируется – мы решили разобраться, основываясь на заявлениях разных сторон.

Украина и ее союзники

Несмотря на все заверения США и ФРГ, в Украине по-прежнему выступают против запуска российского проекта и считают, что принятые предложения по безопасности недостаточны для минимизации угроз, которые создает "Северный поток – 2". В этом с Украиной солидарна и Польша.

Так, в среду внешнеполитические ведомства двух стран выпустили совместное заявление, согласно которому Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока – 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, минимизации угроз миру и энергетической безопасности.

"Такое решение (отказ от остановки запуска газопровода. – Ред.) создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами – членами НАТО и ЕС", – говорится в заявлении.

В Украине и Польше уверены, что нынешние предложения по заполнению дефицита безопасности, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток – 2", и призывают Соединенные Штаты и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в регионе, который выгоден прежде всего России.

Опасения не напрасны?

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И судя по последним высказываниям из России, опасения Украины и ее союзников не напрасны. В Кремле уже успели заявить, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года – чисто коммерческие и их не должны обсуждать главы государств.

"Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран", – заявил 21 июля пресс-секретарь хозяина Кремля Песков.

Что говорят в Германии и США

Тем временем глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что США и Германия пришли к конструктивному решению о проекте "Северный поток – 2".

"Я рад, что мы нашли конструктивное решение о "Северном потоке – 2". Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и выступать за транзит газа через Украину в следующем десятилетии", – написал он в Twitter.

Власти ФРГ в совместном заявлении с США также обещают, что назначат спецпосланника, который будет курировать вопрос относительно продления соглашения о транзите российского газа через Украину.

"США и ФРГ убеждены, что продолжение транзита газа через Украину после 2024 года – в интересах Украины и Европы. В соответствии с этим Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы позволить Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до десяти лет", – говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что переговоры должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года.

Напомним, Украина уже направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2", который, по заявлению главы МИД Дмитрия Кулебы, "угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС".

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Также мы писали, что канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Путину по поводу "Северного потока – 2", Украины и других двусторонних вопросов.