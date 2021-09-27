Україна може зупинити транзит газу до Угорщини через новий контракт з "Газпромом"

Угорщина і "Газпром" підписали контракт про постачання газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Через газовий контракт Угорщини та Росії транзит по території України може скоротитися або зупинитися повністю.

Як заявив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook, після укладення нового газового контракту РФ може постачати весь законтрактований газ без допомоги української газотранспортної системи.

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"Яскравий приклад політики Кремля щодо України – як тільки з’являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, Газпром запускає газ через більш довгі, але власні транзитні газогони", – заявив Макогон.

Незважаючи на строк контракту до 2024 року, Україна очікує значного подальшого скорочення або повної зупинки транзиту до Угорщини через Україну.

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"Тому технічна добудова "Північного потоку – 2" створює критичні ризики для наявного транзиту через Україну та продовження контракту після 2024 року", – зазначив Макогон.

Відмова "Газпрому" бронювати додаткові транзитні потужності

Російська компанія "Газпром" відмовилася бронювати додаткові транзитні потужності в Україні й викупила лише третину запропонованої потужності. Про це стало відомо 20 вересня за результатами аукціонів бронювання.

Наступного дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина і Росія проігнорували інтереси інших країн, і звинуватив "Газпром" у шантажі.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для збільшення транзиту РФ газу через територію України європейські країни повинні збільшити його закупівлі.

Також нагадаємо:

Будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2" було завершено 10 вересня 2021 року. Росія неодноразово заявляла, що газопровід мали запустити вже в цьому році, але дату початку його роботи постійно відкладали.

Представниця Єврокомісії Вівіан Лунела заявила, що схвалити сертифікацію "Північного потоку – 2" можуть протягом двох місяців, а потім процедуру продовжити.