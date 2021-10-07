Україна вироблятиме власний водень

Виробництво стане однією із державних стратегій, нарівні з розвитком інших відновлюваних джерел енергії / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні вироблятимуть 100 МВт водню на рік.

Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму.

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"Вже є перші кроки. Бізнес відреагував і є перший контракт на виробництво 100 МВт водню в рік. Такий проєкт уже будується", – сказав очільник уряду.

За його словами, в України є потенціал для масового виробництва водню. Більше того, це стане однією із державних стратегій, нарівні з розвитком інших відновлюваних джерел енергії.

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Наразі Україна вже підписала всі необхідні угоди для Green Deal. Так, за Паризькою угодою держава взяла на себе ціль скоротити викиди вуглецю на 65% у порівнянні з 1990 роком.

"Україна потребує для цього значних інвестицій. За нашими підрахунками – 10 млрд доларів щороку протягом 10 років", – сказав Шмигаль.

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Водень в процесі "зеленого переходу"

Прихильники водневої енергетики вважають, що водень, який при спалюванні виділяє тільки воду, можна використовувати в різних сферах:

як заміну палива в промислових процесах (наприклад, при виробництві сталі і цементу):

в автомобілях замість бензину;

для опалення будинків;

як чисту енергію для інших комунальних послуг, коли сонячна і вітрова енергія недоступні (водень можна зберігати і спалювати для генерування електрики в міру необхідності).

Зелений водень найефективніший на шляху декарбонізації. Його отримують за допомогою поновлюваних джерел енергії (ВДЕ), головним чином при електролізі води. Однак частка такого водню поки невелика, 78% цього палива досі проводиться за допомогою переробки газу і нафти, що не відповідає всім вимогам "зеленого переходу".

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