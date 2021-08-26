"Зелена" електроенергія стане доступнішою – Кабмін розробив законопроект

Питання поновлюваних джерел енергії – одне з основних в переговорах України зі Світовим банком

"Зелена" енергія стане доступнішою. Колаж "Сьогодні" / Фото: freepik.com

В Україні може з'явиться система Feed-in-Premium – контрактів на різницю для виробників з альтернативних джерел енергіїзамість фіксованих платежів за "зеленим" тарифом – Feed-in-Tariff. Це стосується і діючих договорів купівлі-продажу, і майбутніх переможців аукціонів.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Згідно з інформацією у відомстві підготували і винесли на громадське обговорення законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії на ринкових принципах".

Зробить "зелену" електроенергію доступною

За словами ініціаторів законопроекту, Feed-in-Premium збільшить частку "зеленої" електроенергії в енергосистемі. Відповідно, вона стане доступнішою:

Виробники з ВДЕ (Відновлюваних джерел енергії) зможуть безпосередньо виступати як учасники ринку, самостійно продаючи електроенергію, оптимізуючи свої доходи від виробництва і зменшуючи свої небаланси.

Ці виробники матимуть право на отримання компенсації від гарантованого покупця у вигляді різниці між встановленим "зеленим тарифом" або аукціонною і ринковою цінами.

"Виробники будуть мотивовані створювати нові окремі балансуючі групи, які матимуть можливість керувати небаланси власного портфеля об'єктів в режимі реального часу і, щоб уникнути небалансів, впроваджувати нові підходи і технології прогнозування, системи накопичення енергії та управління попитом, сприяючи балансуванню енергосистеми", – обіцяють у профільному міністерстві.

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Проект закону розроблено на виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" № 810-их і кроку 400 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021.

Альтернативна енергетика – це пріоритет

Питання "зеленої" енергетики – одне з основних в переговорах України зі Світовим банком. Раніше сторони домовилися розробити нову стратегію співпраці.

"Альтернативна енергетика – це дійсно пріоритет. Нещодавно у мене була зустріч з головою Світового банку, який відповідає за Україну. Ми домовилися розробити нову п'ятирічну стратегію, адже концепція розвитку і співпраці України з СБ закінчується в кінці цього року", – заявляв в червні 2021 року віце-прем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.

Однак в ситуації з виробниками відновлюваної енергії є дві складові: минулі борги і виникнення нових. Уряд заявив про розгляд кількох варіантів їх погашення, серед яких – випуск "зелених" облігацій Укренерго.

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) запланували запуск першого в світі проекту з виробництва питної води з розрідженого повітря. Видобуватимуть Н₂O з атмосфери з використанням відновлюваних джерел енергії.

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Тим часом компанія SOCAR Energy Switzerland візьме участь в проекті будівництва заводу з виробництва зеленого воднюв Швейцарії. Планується, що завод запрацює вже в кінці 2022 року. Екологічно чисте паливо поставлятиметься на станцію техобслуговування на автомагістралі Фуксберг, де SOCAR встановить водневі заправки.

Про те, що відбувається в Україні і світі, можна дізнатися з випуску новин "Сьогодні":