Uber чи Bolt? Що пропонують компанії та де найбільше заробляють водії

Обидві компанії пропонують майже однаковий заробіток / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців, перебуваючи у пошуках постійної роботи чи додаткового заробітку та маючи можливість керувати автомобілем, цікавляться роботою у службах таксі чи доставляння.

Тож "Сьогодні" розповість вам, як Uber та Bolt пропонують заробляти разом з ними.

Реклама

Умови працевлаштування в Uber

Згідно з описом вакансії офіційного акаунту компанії на Work.ua, водієві Uber, приміром, в столиці України, пропонують заробітну плату в межах 16-25 тис. грн. Умови: 70% від каси водієві + преміальні від кількості поїздок . Робота відбувається на автомобілях 2019-2021 років Hyundai Accent, Peugeot 301,Citroen C- Elysee.

Обовʼязки, які бере на себе компанія:

надання паливної карти, завдяки якій ви можете заправляти зможете без лімітів та черг;

оплата ТО, розхідників та ремонту;

проведення навчання, забезпечення тех. підтримки у процесі роботи.

Вимоги від працівників:

Реклама

охайний зовнішній вигляд;

можливо без досвіду роботи;

стаж водіння авто від 3 років;

вік від 25 років;

виконання плану;

дотримання ПДР.

Умови працевлаштування в Bolt

Згідно з описом вакансії офіційного акаунту компанії на Work.ua, водієві Bolt в столиці України, пропонують заробітну плату в розмірі 20-25 тис. грн. Робота відбувається на нових автомобілях SKODA SCALA 2020 1.6., Hyundai Accent 2021 1.6. МТ – на газу, також компанія пропонує еликий вибір авто на автоматі.

Обовʼязки, які бере на себе компанія:

30+ замовлень за зміну;

безкоштовний ремонт авто у разі поломки;

безкоштовний шиномонтаж;

швидка та безкоштовна заміна авто у випадку поломки протягом 30 хвилин;

55% водію від каси +5% за вчасно здану касу);

авто в персональному користуванні – 50 км/день.

Вимоги від працівників:

Реклама

бажаний досвід роботи в таксі або службі доставки;

наявність посвідчення водія;

стаж водія від 2 років;

акуратне водіння;

презентабельний зовнішній вигляд;

догляд за авто, підтримання його у чистоті.

Кого шукають роботодавці?

Згідно з аналітикою порталу "Опендатабот", в Україні збільшується кількість компаній, що працюють, і зростає кількість вакансій. Найбільше потребують людей на робітничі спеціальності, а ось айтішників така тенденція не торкнулася.

Наприклад, на сайті "OLX Робота" кількість вакансій для людей робітничих професій досягла 41 978, хоча всього тиждень тому було 32 023 оголошення про пошук працівників.

Окрім цього, вже 71% кафе та ресторанів у країні поновили свою роботу. Водночас меншає кількість покупок залізничних квитків, а кількість замовлень таксі відновилася до довоєнного рівня.

У червні зросла й кількість реєстрацій нового бізнесу, зокрема фізосіб-підприємців.

Раніше ми розповідали, чого варто чекати від зарплат у майбутньому, а також писали, як українцям заробляти до 600 тис. грн на місяць.