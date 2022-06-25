Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Финансовые новости

Uber или Bolt? Что предлагают компании и где больше всего зарабатывают водители

Ульяна Лебич
25 июня, 18:24
Рассказываем, как устроиться в Uber и Bolt и сколько там можно заработать

Обе компании предлагают почти одинаковый заработок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы, находясь в поисках постоянной работы или дополнительного заработка и имея возможность управлять автомобилем, интересуются работой в службах такси или доставки.

"Сегодня" расскажет вам, как Uber и Bolt предлагают зарабатывать вместе с ними.

Реклама

Условия трудоустройства в Uber

Согласно описанию вакансии официального аккаунта компании на Work.ua, водителю Uber, например, в столице Украины, предлагают заработную плату в пределах 16–25 тыс. грн. Условия: 70% от кассы водителю + премиальные от количества поездок . Работа проходит на автомобилях 2019-2021 годов Hyundai Accent, Peugeot 301, Citroen C-Elysee.

Обязанности, которые берет на себя компания:

  • предоставление топливной карты, благодаря которой вы можете заправлять без лимитов и очередей;
  • оплата ТО, расходников и ремонта;
  • проведение обучения, обеспечение тех. поддержки в процессе работы.

Требования от работников:

Реклама
  • опрятный внешний вид;
  • возможно без опыта работы;
  • стаж вождения авто от 3 лет;
  • возраст от 25 лет;
  • выполнение плана;
  • соблюдение ПДД.

Условия трудоустройства в Bolt

Согласно описанию вакансии официального аккаунта компании на Work.ua, водителю Bolt в столице Украины, предлагают заработную плату в размере 20–25 тыс. грн. Работа происходит на новых автомобилях SKODA SCALA 2020 1.6, Hyundai Accent 2021 1.6. МТ – на газе, также компания предлагает большой выбор авто на автомате.

Обязанности, которые берет на себя компания:

  • 30+ заказов в смену;
  • бесплатный ремонт авто в случае поломки;
  • бесплатный шиномонтаж;
  • быстрая и бесплатная замена авто в случае поломки в течение 30 минут;
  • 55% водителя от кассы +5% за вовремя сданную кассу);
  • авто в персональном пользовании – 50 км/день.

Требования от работников:

Реклама
  • желаемый опыт работы в такси или службе доставки;
  • наличие удостоверения водителя;
  • стаж водителя от 2 лет;
  • аккуратное вождение;
  • презентабельный внешний вид;
  • уход за автомобилем, поддержание его в чистоте.

Кого ищут работодатели?

Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний и растет число вакансий. Больше всего востребованы рабочие специальности, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.

Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявления о поиске работников.

Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время уменьшаются покупки железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.

В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц-предпринимателей.

Ранее мы рассказывали, чего стоит ждать от зарплат в будущем, а также писали, как украинцам зарабатывать до 600 тыс. грн в месяц.