У деяких українців можуть забрати пенсії: хто ризикує залишитися без виплат

За що у пенсіонера можуть відібрати пенсію / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку в Україні певна кількість пенсіонерів залишається без виплат. Так стається через обов’язкову верифікацію, тобто перевірку.

Про це йдеться у законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

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Перевірку проводять одразу декілька установ - Пенсійний фонд, Мінфін і Мінсоцполітики.

За результатами такої верифікації пенсіонеру можуть скасувати виплату або навіть відібрати вже нараховані кошти.

Пенсію можуть забрати з таких причин:

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якщо є помилка у прізвищі;

якщо виплати отримали за сфальсифікованими документами;

якщо пенсіонер якийсь час жив за кордоном;

якщо не отримували пенсію протягом 6 місяців;

якщо пенсіонер переселенець та змінив місце проживання.

Зазначається, що виплата пенсії припиняється на увесь період проживання людини за кордоном.

Які пенсії будуть у людей з маленькими зарплатами

Попри солідний стаж роботи, пенсії у багатьох українців залишають бажати кращого.

Справа в тому, що кожен рік стажу додає до пенсії лише 1%, а от набагато більшу роль відіграє особистий коефіцієнт.

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Це показник того, наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні. Саме від нього залежить найбільше сума виплат, чим він більше – тим вища пенсія.

Раніше ми розповідали, як отримати пенсію свого померлого родича та писали, як оформити виплати у 2022 році.