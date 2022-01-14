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Як оформити пенсію у 2022 році – інструкція

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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14 січня, 06:00
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Вийти на пенсію можна, досягнувши необхідного пенсійного віку і за наявності достатнього страхового стажу
Якщо встигнути подати документи, то пенсію можуть призначити з першого дня виходу на заслужений відпочинок
Якщо встигнути подати документи, то пенсію можуть призначити з першого дня виходу на заслужений відпочинок / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі в Україні діє солідарна система пенсійних виплат. Пенсіонер протягом багатьох років сплачує податки до Пенсійного фонду, а після досягнення пенсійного віку отримує звідти виплати.

"Сьогодні" розбиралися, як у 2022 році оформити та отримати пенсію.

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Як вийти на пенсію?

В Україні вийти на пенсію можна досягнувши необхідного пенсійного віку та за наявності достатнього страхового стажу. У 2022 році потрібно не менше 28 років досвіду роботи. А необхідний вік для виходу на пенсію – 60 років.

Звернутися до Пенсійного фонду, для призначення пенсії можна будь-коли, після виникнення права на її отримання. Зробити це можна і заздалегідь, за місяць, щоб одразу отримати виплати.

Крім того, якщо пенсіонер встигне звернутися до Пенсійного фонду не пізніше ніж за три місяці з дня досягнення ним пенсійного віку, то виплати йому призначать з наступного дня після настання віку виходу на пенсію. Тобто він не втратить частину своїх грошей за цей час.

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Які документи потрібні?

  • заява встановленої форми;
  • паспорт (оригінал та ксерокопія);
  • документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
  • свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);
  • свідоцтво про шлюб (у разі потреби, оригінал + ксерокс);
  • заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
  • трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;
  • ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);
  • диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);
  • за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року, незалежно від перерв.

Зазначимо, деякі з цих документів можна отримати в електронній формі в рамках проекту е-пенсій або на порталі "Дія", де запустили деякі корисні для пенсіонерів послуги.

Чи можна оформити пенсію дистанційно?

Трапляється, коли з деяких причин пенсіонер не може особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) для оформлення пенсійних виплат. Тоді замість нього це може зробити його офіційний представник. Для цього необхідно оформити спеціальну довіреність, яка має бути засвідчена нотаріусом.

Якщо українець перебуває за кордоном та оформляє там довіреність, то її треба завірити штампом "Apostille" у консульських установах.

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Також до документів, виданих іноземною мовою, повинен додаватися їхній переклад, завірений нотаріально.

Зазначимо, що законний представник пенсіонера має зібрати ті ж документи для оформлення виплат.

Раніше ми повідомляли. що українці, які не працювали чи не змогли накопичити необхідні 15 років стажу до виходу на пенсію, одержують однакові виплати.

Нагадаємо, що крім січневого підвищення пенсій, до кінця 2022 року на українців чекає ще п'ять етапів, під час яких українцям підвищать виплати. Масово пенсії перерахують лише двічі – з 1 березня непрацюючим пенсіонерам та з 1 квітня – працюючим. Інші етапи – лише окремих категорій одержувачів.

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