У Кремля на гачку: ТОП-5 країн, що залежать від російської економіки

Країни здебільшого агресію РФ засуджують, але співпрацювати продовжують / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни Росії з Україною ледь не всі країни світу ополчилися проти агресора, знищуючи його економіку численними санкціями. Однак не всі змогли відмовитися від тих благ, з допомогою яких РФ фактично маніпулює своїми партнерами, міцно тримаючи їх на гачку.

Сайт "Сьогодні" розповість вам про ТОП-5 країн, яких агресор тримає на короткому повідку.

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Білорусь

На пострадянському просторі, по суті, єдиним найбільшим економічним партнером Росії залишилась Білорусь. Вона входить до Євразійського економічного союзу. А це потужний зашморг, на якому Кремль тримає сусіда.

Однак така співпраця, а зокрема, підтримка війни в Україні, привела офіційний Мінськ до загрози дефолту. Санкції Заходу торкаються майже 70% білоруського експорту до ЄС. Торговельне ембарго коштуватиме країні 6-8% ВВП. Йдеться про шалені втрати доходів від експорту нафтопродуктів, калійних добрив, металів, цементу, деревини.

Експерти прогнозують, що надходження від торгівлі з Росією, зокрема, товарами легкої промисловості, харчами та деталями для машинобудування не покриють витрат Білорусі на латання дірок в своїй економіці.

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Угорщина

У перші дні повномасштабної війни президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт засуджує російську агресію. Втім економіка тут ні до чого. 2014 року Угорщина домовилась з "Росатомом" про будівництво на АЕС у Пакші двох додаткових реакторів. Вони мають забезпечити понад половину всього видобутку струму в країні.

Влада сподівається, що до кінця поточного десятиріччя "російські" атомні реактори запрацюють на повну силу. Тож бити горщики з Кремлем недоцільно. Але найважливіше те, що торік Угорщина підписала 15-річний контракт з "Газпромом" на постачання російського газу в обхід України.

Відступати, схоже, від енергетичного плану країна не планує. Навіть попри тиск партнерів по ЄС Угорщина готова платити за московське паливо рублями. 61% в Угорщині і російської нафти. І поки що зменшувати частку енергоресурсів там не планують.

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Китай

Китай хоч і не підтримав Росію у війні проти України, проте закликав сторони проявити "стриманість". Деякі корпорації, такі як Didi та Huawei, навіть оголосили про те, що йдуть з російського ринку з етичних причин. Втім для Кремля КНР – поки що стратегічний союзник.

Майже 20% зовнішньоторговельного балансу Росії – саме торгівля з Піднебесною. Торік товарообіг між державами підскочив на 36%, до $147 млрд, а за I квартал 2022 року – на 28,7%, до $38 млрд. Росія постачає Китаю переважно нафту, газ, вугілля та нафтопродукти. Звідти везе: продукцію машинобудування, транспортне обладнання, автомобілі та мобільні телефони.

Експерти зазначають, що Китай сподівається цьогоріч купувати російську пшеницю та енергоресурси. Це при тому, що Пекін пообіцяв не робити жодних спеціальних кроків в обхід санкцій Заходу щодо Росії.

Індія

Індія поки що розробляє плани, як "під шумок" санкцій вигідно закупитись російськими ресурсами. Посадовці вирішують питання з доставкою коксівного вугілля індійським металургійним виробникам. Втім, поки що є складнощі з обробкою платежів. Індійські нафтопереробники рідко купували російську нафту через великі транспортні витрати. Однак втрата європейського ринку обвалила нафтові ціни до рекордного рівня.

Тож "Роснєфть" пропонує значні знижки, що зацікавило індійські компанії. А найбільший світовий виробник алмазів – російська "Алроса" відправила делегацію до Делі. Там мають обговорити з місцевими клієнтами та трейдерами постачання алмазів до країни в обхід міжнародних обмежень. В ЄС сподіваються, що Індія таки отямиться і не співпрацюватиме з країною-агресоркою. Для цього Євросоюз готовий розширити торговельне партнерство з південноазійською державою.

Венесуела

У південноамериканському регіоні саме Венесуела вважається найтіснішим союзником Москви. Тривалий час країна перебуває в міжнародній ізоляції. Тож певні економічні поступки з боку Кремля підживлюють казну бідної держави.

На фінансову голку Москви Каракас підсів ще 2006 року, отримавши чималий кредит у понад 17 мільярдів доларів. На левову частку цих коштів країна придбала російську зброю. Загалом, за два останніх роки торгівля між країнами зросла більш ніж на 50%.

Сама ж Москва має доступ до нафтових родовищ Венесуели. В перші тижні вторгнення Путіна в Україна президент Ніколас Мадуро засудив економічні санкції західних країн проти Росії. Таким чином натякнув, що й надалі залишатиметься партнером Кремля.

Росію віддадуть Китаю?

Після закінчення війни в Україні Росія може опинитися під впливом Китаю. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, Китай хоче ослабити РФ так, щоб вона більше не змогла воювати, а хто буде далі при владі – його не хвилює.

"Росію фактично віддадуть Китаю. Це зараз і відбувається", – наголосив Піонтковський.

Простежується це у повній залежності РФ від Китаю у всіх технологіях, постачаннях, продовольчому забезпеченні тощо.

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