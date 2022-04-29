У Кремля на крючке: ТОП-5 стран, зависящих от российской экономики

Страны в большинстве своем агрессию РФ осуждают, но сотрудничать продолжают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны России с Украиной чуть ли не все страны мира ополчились против агрессора, уничтожая его экономику многочисленными санкциями. Однако немногие смогли отказаться от тех благ, с помощью которых РФ фактически манипулирует своими партнерами, крепко держа их на крючке.

Сайт "Сегодня" расскажет вам о ТОП-5 странах, которых агрессор держит на коротком поводке.

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Беларусь

На постсоветском пространстве, по сути, единственным крупнейшим экономическим партнером России осталась Беларусь. Она входит в Евразийский экономический союз. А это мощная петля, на которой Кремль держит соседа.

Однако такое сотрудничество, в частности, поддержка войны в Украине, привело официальный Минск к угрозе дефолта. Санкции Запада затрагивают почти 70% экспорта в ЕС. Торговое эмбарго будет стоить стране 6-8% ВВП. Речь идет о безумных потерях доходов от экспорта нефтепродуктов, калийных удобрений, металлов, цемента, древесины.

Эксперты прогнозируют, что поступления от торговли с Россией, в частности, товарами легкой промышленности, продовольствием и деталями для машиностроения не покроют расходы Беларуси на латание дыр в своей экономике.

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Венгрия

В первые дни полномасштабной войны президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт осуждает российскую агрессию. Впрочем, экономика здесь ни при чем. В 2014 году Венгрия договорилась с "Росатомом" о строительстве на АЭС в Пакше двух дополнительных реакторов. Они должны обеспечить более половины всей добычи тока в стране.

Власти надеются, что к концу текущего десятилетия "российские" атомные реакторы заработают в полную силу. Так что бить горшки с Кремлем нецелесообразно. Но самое важное, что в прошлом году Венгрия подписала 15-летний контракт с "Газпромом" на снабжение российского газа в обход Украины.

Отступать похоже от энергетического плана страна не планирует. Даже, несмотря на давление партнеров по ЕС, Венгрия готова платить за московское топливо рублями. 61% в Венгрии и российской нефти. И пока уменьшать долю энергоресурсов там не планируют.

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Китай

Китай хоть и не поддержал Россию в войне против Украины, однако призвал стороны проявить "воздержание". Некоторые корпорации, такие как Didi и Huawei, даже объявили об уходе с российского рынка по этическим причинам. Впрочем, для Кремля КНР – пока что стратегический союзник.

Почти 20% внешнеторгового баланса России – именно торговля с Поднебесной. В прошлом году товарооборот между государствами подскочил на 36%, до $147 млрд, а за I квартал 2022 года – на 28,7%, до $38 млрд. Россия поставляет Китаю преимущественно нефть, газ, уголь и нефтепродукты. Оттуда везет: машиностроение, транспортное оборудование, автомобили и мобильные телефоны.

Эксперты отмечают, что Китай надеется покупать в этом году российскую пшеницу и энергоресурсы. Это при том, что Пекин пообещал не делать никаких специальных шагов в обход санкций Запада в отношении России.

Индия

Индия пока разрабатывает планы, как "под шумок" санкций выгодно закупиться российскими ресурсами. Чиновники решают вопросы с доставкой коксующегося угля индийским металлургическим производителям. Впрочем, пока еще есть сложности с обработкой платежей. Индийские нефтепереработчики редко покупали российскую нефть из-за крупных транспортных расходов. Однако потеря европейского рынка обвалила цены на нефть до рекордного уровня.

Так что "Роснефть" предлагает значительные скидки, что заинтересовало индийские компании. А крупнейший мировой производитель алмазов – российская "Алроса" отправила делегацию в Дели. Там должны обсудить с местными клиентами и трейдерами поставки алмазов в страну в обход международных ограничений. В ЕС надеются, что Индия все-таки придет в себя и не будет сотрудничать со страной-агрессоркой. Для этого Евросоюз готов расширить торговое партнерство с южноазиатским государством.

Венесуэла

В американском регионе именно Венесуэла считается теснейшим союзником Москвы. Долгое время страна находится в международной изоляции. Поэтому некоторые экономические уступки со стороны Кремля подпитывают казну бедного государства.

На финансовую иглу Москвы Каракас подсел еще в 2006 году, получив немалый кредит более чем в 17 миллиардов долларов. На львиную долю этих средств страна приобрела русское оружие. В целом за два последних года торговля между странами выросла более чем на 50%.

Сама же Москва имеет доступ к нефтяным месторождениям Венесуэлы. В первые недели вторжения Путина в Украину президент Николас Мадуро осудил экономические санкции западных стран против России Таким образом намекнул, что и дальше будет оставаться партнером Кремля.

Россию отдадут Китаю?

После окончания войны в Украине Россия может оказаться под влиянием Китая. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".

По его словам, Китай хочет ослабить РФ так, чтобы она больше не смогла воевать, а кто будет дальше у власти – его не волнует.

"Россию фактически отдадут Китаю. Это сейчас и происходит", – подчеркнул Пионтковский.

Прослеживается это в полной зависимости РФ от Китая во всех технологиях, поставках, продовольственном обеспечении и т.д.

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