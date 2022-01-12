У клієнта "Нової пошти" обікрали дорогу посилку: що приїхало в коробці

Українець отримав обкрадену посилку на “Новій пошті” / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт "Нової пошти" поскаржився, що з посилки, яку він відправляв, зникли всі запчастини від комп'ютера.

Про це чоловік написав претензію у Facebook.

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За його словами, він відправляв комп'ютер з монітором, а людина отримала повністю розібрану коробку, з якої "під чисту" дістали всі деталі техніки.

Тоді засмучений клієнт пішов на пошту, щоб написати претензію, співробітник відмовився її приймати, поки не отримає комп'ютер назад.

"Благо скинула людина фотку того, що приїхало, а у відділенні в Козельці цю фотку до їхньої претензії не прикріпили, також спрацювали хлопці ніяк", – йдеться в пості.

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У результаті претензію все ж таки вдалося написати, після того як розмову вели вже на підвищених тонах. Чоловік розповів, що співробітник дозволив собі хамити та "розповідати, як жити треба в цій країні".

"За підсумком чекаємо повернення того, що залишилося від комп'ютера, невідомо що там ще з монітором. Чому "Нова Пошта" зі Сновська в Козелець тягала комп'ютер через Київ, а потім Бровари, якщо це поруч, не зрозуміло, мабуть заплутували сліди крадіжки", – припускає клієнт.

Також чоловік запевнив, що не залишить цього просто так і звернеться до суду. Іншим він порадив фотографувати все до відправлення та вказувати реальну оціночну вартість посилки.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітники поштового оператора відреагували на скаргу та вибачилися за цю ситуацію перед клієнтом. Також вони пообіцяли детально розібратись у випадку.

"Колеги у жодному разі не збиралися Вас образити, а лише інформували про процедуру оформлення документа", – пише представник "Нової пошти".

У "Новій пошті" заявили, що співробітники з відділу компенсації чекають на дані клієнта, щоб розглянути питання компенсації за посилку.

Нова послуга "Нової пошти" та "Нафтогазу"

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" та "Нова пошта" запустили послугу зміни постачальника прямо у поштовому відділенні.

Для цього необхідно прийти до відділення "Нової пошти" з пакетом документів (паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників) та попросити співробітників оформити заявку.

Також потрібно знати або записати свій код EIC.

Раніше ми писали, як зміняться тарифи "Нової пошти" у 2022 році і розповідали, чи можуть відмовити у надсиланні посилки через коробку.