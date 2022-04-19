Тисячі доларів за російський корабель? Як ebay торгує українською легендою

Марку з відомою фразою на аукціоні продають в рази дорожче / Фото: Getty Images, Укрпошта, Колаж: Сьогодні
На міжнародному торговому майданчику ebay українську поштову марку з відомою на весь світ фразою "Російський військовий корабель, іди нах*й" продають за ціною від 40 до 2000 доларів. Однак на "Укрпошті" придбати її можна за 23 грн, відстоявши, правда, довжелезну чергу.
Так, згідно з інформацією на сайті, оголошень про продаж марки десятки: хто продає її за 200 доларів, а хтось – за 2000.
Як повідомляла раніше "Укрпошта", загалом випустили 1 млн таких марок, понад половину з них вже продали. Однак, щоб зберегти цінність товару, додатковий тираж не планується.
"Укрпошта" проти перепродажу
Зауважимо, що марку випустили після того, як українські Збройні сили вразили ракетними ударами флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який ще на початку війни почув у свій бік від прикордонників о. Зміїний фразу: "Російський військовий корабель, йди нах*й".
Тож "Укрпошта" проти того, щоб марку перепродували або виставляли на аукціон (крім аукціону Prozorro).
Обмеження від "Укрпошти"
Для того, аби марки дісталися якомога більшій кількості людей, вводять такі обмеження:
- з 18 квітня купити в одні руки можна не більше 5 аркушів марок, тобто 6 штук, номінал не має значення;
- скасовуються всі замовлення в інтернет-магазині, деякі з них були більш ніж 30 тис. марок.