Тисячі доларів за російський корабель? Як ebay торгує українською легендою

Марку з відомою фразою на аукціоні продають в рази дорожче / Фото: Getty Images, Укрпошта, Колаж: Сьогодні

На міжнародному торговому майданчику ebay українську поштову марку з відомою на весь світ фразою "Російський військовий корабель, іди нах*й" продають за ціною від 40 до 2000 доларів. Однак на "Укрпошті" придбати її можна за 23 грн, відстоявши, правда, довжелезну чергу.

Так, згідно з інформацією на сайті, оголошень про продаж марки десятки: хто продає її за 200 доларів, а хтось – за 2000.

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Як повідомляла раніше "Укрпошта", загалом випустили 1 млн таких марок, понад половину з них вже продали. Однак, щоб зберегти цінність товару, додатковий тираж не планується.

Продаж марки / Фото: ebay

Продаж марки / Фото: ebay

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"Укрпошта" проти перепродажу

Зауважимо, що марку випустили після того, як українські Збройні сили вразили ракетними ударами флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який ще на початку війни почув у свій бік від прикордонників о. Зміїний фразу: "Російський військовий корабель, йди нах*й".

Тож "Укрпошта" проти того, щоб марку перепродували або виставляли на аукціон (крім аукціону Prozorro).

Обмеження від "Укрпошти"

Для того, аби марки дісталися якомога більшій кількості людей, вводять такі обмеження:

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з 18 квітня купити в одні руки можна не більше 5 аркушів марок, тобто 6 штук, номінал не має значення;

скасовуються всі замовлення в інтернет-магазині, деякі з них були більш ніж 30 тис. марок.