Три проблеми українських заробітчан: що потрібно знати про роботу у Польщі

Розповідаємо про труднощі, які чекають на українців у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Приїжджаючи у Польщу на заробітки українці стикаються з великою кількістю труднощів, особливо якщо приїжджають до іншої країни самостійно.

Як розповіла директор Департаменту рекрутації Gremi Personal Ганна Джоболда, таким заробітчанам складно спочатку подолати психологічний бар'єр у тому, що це чужа країна і там все по-іншому.

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Також через незнання польської мови виникає більша частина складнощів – від правильного оформлення документів на перебування до пошуку житла чи відкриття банківського рахунку.

Дві основні проблеми, з якими спочатку стикаються українці:

оформлення документів перебування;

пошук житла.

"Іноземцям, які хочуть отримати документи на проживання в Польщі самостійно, необхідно самим і заповнювати польською документи, і записуватися на їх подання до відомств, більшість чиновників яких не розмовляють англійською", – каже Ганна Джоболда.

Також часто доводиться чекати документи більше за визначений термін, якщо йдеться про карту побуту (тимчасовий дозвіл на проживання). Процес очікування може затягнутися на 1,5-2 роки у деяких містах. На цей час ви повинні не виїжджати за територію Польщі або паралельно відкривати робочу візу.

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Також труднощі можуть виникнути з пошуком житла. Знову таки насамперед через незнання мови та місцеві особливості ринку оренди нерухомості. А ще тому, що іноземець ще не зовсім розбирається в районах міста, в громадському транспорті і корисної інфраструктури, якою буде користуватися щодня.

Українці, які живуть і працюють у Польщі, стверджують, що знання мови – їхня найкраща інвестиція у розвиток у цій країні.

"Однак зараз Польща досить адаптивна під наших – у банках працюють україномовні консультанти, купити квиток на автобус або зняти гроші в банкоматі можна, використовуючи українську чи російську мови. Більше того, в останні три роки дуже активно розвивається сфера послуг для своїх", – розповідає Ганна Джоболда.

Чому українці обирають Польщу

Напередодні Нового року українці все частіше надсилають заявки на вакансії в Польщу, де не потрібний досвід роботи. Через те, що комунальні послуги в Україні подорожчали, збільшилась і кількість заробітчан – на 25%.

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За останні два місяці українці найчастіше їхали на роботу до Польщі через брак грошей на оплату комунальних послуг, бажання заробити на подарунки та святкування Нового року.

За даними одного з кадрових порталів, найвищий оклад, який пропонують роботодавці із Польщі, – в українських ІТ-фахівців.