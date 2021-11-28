Три проблемы украинских заробитчан: что нужно знать о работе в Польше

Рассказываем о трудностях, которые поджидают украинцев в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Приезжая в Польшу на заработки украинцы сталкиваются с большим количеством трудностей, особенно если приезжают в другую страну самостоятельно.

Как рассказала "Сегодня" директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, таким заробитчанам сложно в первое время преодолеть психологический барьер в том, что это чужая страна и там все по-другому.

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Также из-за незнания польского языка возникает большая часть сложностей – от правильного оформления документов на пребывание до поиска жилья или открытия банковского счета.

Две главные трудности, с которыми в первое время сталкиваются украинцы:

оформление документов на пребывание;

поиск жилья.

"Иностранцам, которые хотят получить документы на проживание в Польше самостоятельно, необходимо самим и заполнять на польском документы, и записываться на их подачу в ведомства, большинство чиновников которых не говорят на английском", – говорит Анна Джоболда.

Также часто приходится ждать документы больше положенного срока, если речь идет о карте побыту (временном виде на жительство). Процесс ожидания может затянуться на 1,5-2 года в некоторых городах. В это время вы должны не выезжать за территорию Польши или параллельно открывать рабочую визу.

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Также трудности могут возникнуть с поиском жилья. Снова таки в первую очередь из-за незнания языка и местных особенностей рынка аренды недвижимости. А еще потому, что иностранец еще нe coвceм paзбиpaeтся в paйoнax гopoдa, в oбщecтвeннoм тpaнспорте и пoлeзнoй инфpacтpyктype, кoтopoй бyдeт пoльзoвaтьcя eжeднeвнo.

Украинцы, которые живут и работают в Польше, утверждают, что знание языка – их лучшая инвестиция в развитие в этой стране.

"Однако сейчас Польша достаточно адаптивна под наших – в банках работают украиноязычные консультанты, купить билет автобус или снять деньги в банкомате можно, используя украинский или русский языки. Более того, в последние три года очень активно развивается сфера услуг для своих", – рассказывает Анна Джоболда.

Почему украинцы выбирают Польшу

Накануне Нового года украинцы все чаще отправляют заявки на вакансии в Польшу, где не нужен опыт работы. Из-за того, коммунальные услуги в Украине подорожали, увеличилось и количество заробитчан – на 25%.

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За последние два месяца украинцы чаще всего ехали на работу в Польшу из-за нехватки денег на оплату коммунальных услуг, желания заработать на подарки и на празднование Нового года.

Согласно данным одного из кадровых порталов, самый высокий оклад, который предлагают работодатели из Польши, – у украинских ІТ-специалистов.