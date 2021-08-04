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Тренд змінився. Долар і євро рвонули вгору – офіційний курс

4 серпня, 16:33

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 5 серпня

Долар кинувся догори / Фото: Сьогодні, Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 5 серпня:

04.0805.08Зміна
1 долар США26,84 грн26,91 грн + 0,07
1 євро31,89 грн31,95 грн + 0,06

У порівнянні зі значеннями 4 серпня курс долара подорожчав на сім копійок. Напередодні "зелений" не змінювався в ціні. За останній тиждень – з 29 липня по 5 серпня – гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок. Це свідчить про те, що тенденція розвернулась у бік подорожчання долара, як і попереджали аналітики.

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Курс євро підвищився на шість копійок після зниження на копійку вдень раніше.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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Джерело: Сьогодні

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