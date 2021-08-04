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Тренд сменился. Доллар и евро рванули вверх – официальный курс

4 августа, 16:33

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 5 августа

Доллар устремился вверх / Фото: Сегодня, Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 5 августа:

04.0805.08Изменение
1 доллар США26,84 грн26,91 грн+ 0,07
1 евро31,89 грн31,95 грн+ 0,06

По сравнению со значениями 4 августа курс доллара подорожал на семь копеек. Накануне "зеленый" не менялся в цене. За последнюю неделю – с 29 июля по 5 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. Это свидетельствует о том, что тенденция развернулась в сторону подорожания доллара, как и предупреждали аналитики.

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Курс евро повысился на шесть копеек после снижения на копейку днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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Источник: Сегодня

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