Пальне "повзуче" дорожчає: коли припиниться зростання цін

Експерти не чекають здешевлення бензину і дизеля і прогнозують підвищення вартості автогазу

Пальне в Україні в липні продовжує дорожчати, хоча й не так швидко, як у червні. Головна причина – нафта, ціни на яку зростали більше трьох місяців. Подорожчання нафти на початку липня призупинилося, але діє цінова інерція – зараз на оптовий ринок надходить пальне, вироблене з дорожчої нафти. На жаль, потроху почав дорожчати і зріджений автомобільний газ.

Про те, що буде з цінами цього тижня, розповіли наші експерти: аналітик "Консалтингової групи "А-95" Ігор Єгозаров, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

За минулий тиждень бензин А-92 в середньому подорожчав на 13 коп./л, А-95 – на 12 коп./л, ДП – на 7 коп./л. По областях зростання цін було нерівномірним: від 1-2 коп./л до 30-35 коп./л, а в Тернопільській області ціни не змінилися. Дизпальне подорожчало менше, ніж бензини, а в Одеській області воно навіть подешевшало на п'ять копійок. Найбільше зростання цін зафіксоване в Харківській області: 34 коп./л А-95 (до 29,81 грн/л).

Найвищі ціни на бензини – в Луганській області: А-92 тут коштує 30,49 грн/л, А-95 – 31,47 грн/л. Дизпальне найдорожче в Києві – 29,51 грн/л.

Найнижчі ціни: на бензини в Сумській області: А-92 коштує 28,13 грн/л, А-95 – 29,11 грн/л, на ДП в Миколаївській – 27,75 грн/л.

Вартість автогазу в середньому зросла на 3 коп./л. При цьому він подешевшав на 3-7 коп./л у чотирьох областях, подорожчав на 1-10 коп./л в 16 областях, на 14 коп./л в Києві, в чотирьох областях ціни стабільні.

Найдорожчий автогаз також на Луганщині (15,82 грн/л), найдешевший – на Чернігівщині (14,99 грн/л). Чернігівська область – єдина, де газ коштує дешевше 15 грн/л.

Розкид цін зменшився щодо А-95 і щодо дизеля і не змінився щодо А-92 і автогазу. Щодо А-92 розкид становить 8,4% (2,36 грн/л), щодо А-95 – 8,1% (2,36 грн/л), було 8,5%, щодо дизеля – 6,2% (1,71 грн/л), було 7,3%, щодо автогазу – 5,5% (0,83 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,20 грн/л.

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,13 грн/л.

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,41 грн/л.

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,40 грн/л.

Аналіз ситуації на ринку

За словами Геннадія Рябцева, головним драйвером зростання цін на пальне продовжує залишатися нафта. В Україні цьому сприяє рішення уряду встановити регулювання цін на пальне.

"Зараз наші трейдери знаходяться у виграшній ситуації: індикативні ціни, які щодекадно публікує Мінекономіки, зростають, тому збільшуються і цифри в цінниках на стелах АЗС, – констатував Геннадій Рябцев. – Практично всі учасники ринку підняли вартість нафтопродуктів, як звичайного, так і преміального, ціни на який не регулюються".

Як повідомив нам Ігор Єгозаров, середня ціна по країні бензину А-92 становила 29,20 грн/л, бензин А-95 подорожчав до 30,13 грн/л, дизпальне – до 28,41 грн/л).

Зокрема, ОККО і WOG підняли ціну на ДП на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. А-92 і А-95 звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 1 грн/л і 80 коп./л, до 30,99 грн/л і 31,64 грн/л відповідно.

SOCAR підвищив ціну бензинів на 0,8-1 грн/л, ДП залишилося на колишньому рівні – 32,48 грн/л. Зазначимо, в компанії заявляють, що дизпальне, що реалізовується, підпадає під категорію фірмового, ціни на яке не підлягають держрегулюванню.

У мережі Shell А-92 і А-95 подорожчали на 80 коп./л, до 30,79 і 31,64 грн/л, ДП – на 36 коп./л, до 29,55 грн/л.

AMIC підвищив ціну бензинів на 27-34 коп./л, ДП – на 23 коп./л, до 32,48 грн/л. У мережі KLO всі види пального подорожчали на 30-90 коп./л: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л, ДП – до 29,19 грн/л.

У мережі UPG бензини подорожчали на 1 грн/л, до 30,10 і 31,10 грн/л, ДП- на 60 коп /л, до 27,30 грн/л. На 50 коп./л все пальне подорожчало в мережі "Авантаж".

Дискаунтери "БРСМ-Нафта" і Motto підняли ціну бензинів і ДП на 35-60 коп./л.

Артем Куюн зазначив, що за попередній тиждень в Україні середня ціна оптових партій скрапленого газу зросла на 1 500 грн/т, до 25 300 грн/т, або на 6%. У роздробі це потенціал для зростання на 50-65 коп./л.

"Основна причина подорожчання – скорочення пропозицій на ринку через зниження імпортних поставок. Так, трейдери заявляють про зниження обсягів спотових (з негайною поставкою) закупівель продукту з Білорусі та про затримки відвантажень газу "Роснефти" за TERM-контрактами (пакетна пропозиція двох і більше видів пального) від Socar, – аналізує Артем Куюн. – Ще одним фактором "підсушування" ринку є зняття пропозицій частиною трейдерів в очікуванні подальшого зростання цін".

За словами експерта, на ринку вже відчувається дефіцит ресурсу, який може тривати аж до кінця другої декади липня. Куюн уточнив, що перебоїв з газом бути не повинно, але ціна його виявиться вищою, ніж могла б.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів не змінилися: пальне дорожчатиме.

"На НПЗ за кордоном, звідки, нагадаю, Україна імпортує близько 80% пального, вже реально прийшла нафта, яка подорожчала, це означає, що варто очікувати зростання оптових цін на пальне на кордоні, – аналізує Геннадій Рябцев. – Очевидно, що і нові рекомендовані Кабміном граничні ціни, які будуть опубліковані днями, теж виявляться вище за чинні. Тому в найближчі сім днів підвищаться і роздрібні ціни на АЗС – в середньому на 20-30 коп./л".

З ним згоден і Ігор Єгозаров.

"Після публікації цього тижня нових рекомендованих цін очікується їх коригування в бік збільшення вартості пального в роздробі спершу у найбільших операторів ринку, потім у інших. Цілком ймовірно, що ціни збільшаться до кінця цього тижня на 20-40 коп./л", – говорить аналітик.

Ігор Єгозаров додав: вартість нафти стабілізувалася, тому жодних різких стрибків цін нафтопродуктів поки не передбачається, буде плавне подорожчання.

Артем Куюн очікує прискорення зростання цін на автогаз.

"Першими на подорожчання в опті відреагували мережі-дискаунтери, у яких немає великих запасів, – зазначив Артем Куюн. – Не виключаю, що і мережі-"мейджори" підвищать на тижні ціни на 20-30 коп./л".

Експерт оцінює, що ситуація стабілізується лише до кінця липня, коли будуть відкориговані котирування і збільшені обсяги поставок. А поки автогаз продовжить зростати в ціні.

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