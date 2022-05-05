Паливо подорожчає. До чого готуватися водіям найближчим часом

Що буде з ціною на автогаз найближчим часом / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Найближчим часом в Україні збережеться проблема з паливом. Також водіям варто готуватися до подорожчання бензину та дизпального.
Про це заявив керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба на своїй сторінці в телеграмі.
Повідомлення
"В Україні, зокрема й у Київській області, наразі є проблема з паливом. І дуже прошу вас поставитися до цього з розумінням по можливості. В Україні триває повномасштабна війна, окупанти знищують нашу інфраструктуру, а це породжує проблеми з постачанням товарів. Звісно, це стосується і пального. Під час війни подібні речі передбачувані і влада робить все, щоб якнайшвидше налагодити ситуацію. Розуміємо також, що паливо подорожчає. Це неминуче, доки триває війна", – сказав Олексій Кулеба.
Також він зазначив, що єдиним постачальником пального для України буде Європейський Союз і відповідно ціна на пальне буде на рівні із сусідніми країнами.
Паливна криза
- Два тижні тому українські автомобілісти зіткнулися з гострим дефіцитом палива. Спокійно заправитися тепер також неможливо.
- Водії зіткнулися з обмеженнями на заправках – до 10 літрів в одні руки.
- Наприкінці квітня на заправках з'явився бензин А-95+. Його можна було придбати у мережах "Автотранс", "Катрал", "Авіас", OKKO, Socar. Ціни стартують від 35,79 грн/л, середня ціна на ринку 36,41 грн/л.
- Через дефіцит бензину в Україні мережі АЗС компанії ОККО змушені були вводити обмеження на покупку бензину. Тепер ці правила поступово послаблюються.