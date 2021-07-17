Версия на русском
$ 27,29
32,24

ТОП-5 країн за майнінгом біткоїна. Китай здає позиції

17 липня, 14:02

Тетяна Очеретяна

Обсяг майнінгу Китаю зменшився майже на 30%, інші країни навпаки – збільшили свою частку

Частка Китаю у світовому майнінгу біткоїнув цьому році різко скоротилася, а Казахстан вирвався на третє місце.

Про це пише CNBC з посиланням на дослідження Кембриджського університету.

Читайте також: 124-річна гідроелектростанція у США зайнялася майнінгом біткоїну

Реклама
  1. Китай. Згідно з результатами дослідження, на Китай припадає трохи менше половини (46%) електроенергії, яка використовується для майнінгу. Для порівняння, у вересні 2019 цей показник становив 75,5%.
  2. США. За рік штати зросли з 4,1% до 16,8%.
  3. Казахстан – країна збільшила свою частку у цій індустрії майже у шість разів – з 1,4% до 8,2%.
  4. Росія.
  5. Іран.

Нагадаємо, влітку-2021 головна криптовалюта втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. доларів. Нещодавно біткоїну передрекли обвал ще на 80% .

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":

Новини на цю ж тему:
Казахстан Китай США біткоін майнінг

Реклама