"Тільки знищення!" Чому ПриватБанк не повертає картки, що застрягли в банкоматі

Чому ПриватБанк не повертає вилучених карток / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнтка іноземної фінустанови поскаржилася, що банкомат ПриватБанку "проковтнув" картку її банку, з якої вона намагалася зняти гроші

Про це жінка написала відгук на сайті Мінфіну.

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За її словами, після того що сталося, вона відразу звернулася до служби підтримки банку, де отримала відповідь, що картку буде знищено і їй доведеться звернутися до банку для її перевипуску.

"Але пояснення, що банк знаходиться в іншій країні і я не маю наміру, можливості, бажання виїжджати за новою картою, не враховуються", – пише жінка.

У відгуку зазначається, що випуск нової іменної картки коштує 30 євро і чекати на її виготовлення доведеться місяць. Не прийняли співробітники банку й інші пояснення та пропозиції показати підтверджувальні документи, "тільки знищення" відповіли жінці.

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"І ще питання до представників банку: яке право інкасатори мають знищувати іменну картку, яка не належить цьому банку і взагалі іншої країні?" – підсумувала потерпіла.

Що відповіли у ПриватБанку?

Співробітники банку вибачилися перед жінкою та підтвердили, що повернути вилучену терміналом або банкоматом картку немає жодної можливості.

Таких заходів вжито з міркувань безпеки, зазначили у службі підтримки, а авторці відгуку запропонували оформити картку ПриватБанку, щоб не чекати так довго.

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Нова функція ПриватБанку

21 січня ПриватБанк запустив нову послугу, яка знадобиться підприємцям та їхнім клієнтам-покупцям.

Вона називається Інвойсинг і дозволяє швидко виставляти та оплачувати рахунки-фактури.

Доступне нововведення через Інтернет та мобільний банк "Приват24 для бізнесу". За допомогою Інвойсингу контрагент отримує повністю заповнений платіж з усіма реквізитами платника, одержувача, товару або послуги.

Після цього платіж потрібно лише завірити підписом.

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