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Тепер платити не потрібно: кому Vodafone підключатиме безоплатні пакети

Валерія Стрільчук
21 квітня, 13:53
Розповідаємо, яку послугу Vodafone зробив безоплатною, і хто зможе нею користуватися

Ще одна послуга Vodafone стала безоплатною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні багато громадян змушені були перетнути кордон та знайти притулок у сусідніх країнах. З початку воєнного стану українські мобільні оператори запроваджують знижки та скасування плати за певні послуги, зокрема і для переселенців.

Тепер Vodafone зробив безоплатним роумінг у 27 країнах світу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Що входить у пакет

"Від сьогодні користуйтеся новим безкоштовним пакетом у роумінгу, сплачуючи лише свою українську абонплату", – йдеться у повідомленні оператора.

Оновлений пакет "Доступний роумінг" містить:

  • 10 ГБ мобільного інтернету;
  • 250 хвилин для вихідних дзвінків на номери Vodafone Україна;
  • 50 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків на інші оператори в Україні та на номери в країні перебування;
  • 100 SMS на всі напрямки.

Він діє у таких країнах:

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  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Велика Британія;
  • Греція;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Італія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Молдова;
  • Нідерланди;
  • Німеччина;
  • Норвегія;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Туреччина;
  • Угорщина;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Хорватія;
  • Чехія;
  • Швеція.

Як підключити послугу

Оператор автоматично підключить "Доступний роумінг" своїм абонентам. Однак зробити це можна і самостійно:

  • абонентам передплати – за умови сплаченого українського тарифа;
  • для контрактних абонентів – за умови сплаченого рахунку.

Підключити послугу можна лише раз на місяць. Коли можливості пакету вичерпаються раніше за визначений термін, то діяти почне стандартна тарифікація у роумінгу.

Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший тариф Kyivstar75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.

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Найменша ціна за пакет для мобільного зв'язку в оператора Vodafone – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. А lifecell просять за найдешевший пакет 70 грн.

"Сьогодні" також пояснювали, що таке національний роумінг, та писали про послуги українських мобільних операторів, за які не потрібно платити під час війни.