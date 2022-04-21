Тепер платити не потрібно: кому Vodafone підключатиме безоплатні пакети

Ще одна послуга Vodafone стала безоплатною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні багато громадян змушені були перетнути кордон та знайти притулок у сусідніх країнах. З початку воєнного стану українські мобільні оператори запроваджують знижки та скасування плати за певні послуги, зокрема і для переселенців.

Тепер Vodafone зробив безоплатним роумінг у 27 країнах світу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Реклама

Що входить у пакет

"Від сьогодні користуйтеся новим безкоштовним пакетом у роумінгу, сплачуючи лише свою українську абонплату", – йдеться у повідомленні оператора.

Оновлений пакет "Доступний роумінг" містить:

10 ГБ мобільного інтернету;

250 хвилин для вихідних дзвінків на номери Vodafone Україна;

50 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків на інші оператори в Україні та на номери в країні перебування;

100 SMS на всі напрямки.

Він діє у таких країнах:

Реклама

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Греція;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Латвія;

Литва;

Молдова;

Нідерланди;

Німеччина;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

Туреччина;

Угорщина;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швеція.

Як підключити послугу

Оператор автоматично підключить "Доступний роумінг" своїм абонентам. Однак зробити це можна і самостійно:

абонентам передплати – за умови сплаченого українського тарифа;

для контрактних абонентів – за умови сплаченого рахунку.

Підключити послугу можна лише раз на місяць. Коли можливості пакету вичерпаються раніше за визначений термін, то діяти почне стандартна тарифікація у роумінгу.

Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший тариф Kyivstar – 75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.

Реклама

Найменша ціна за пакет для мобільного зв'язку в оператора Vodafone – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. А lifecell просять за найдешевший пакет 70 грн.

"Сьогодні" також пояснювали, що таке національний роумінг, та писали про послуги українських мобільних операторів, за які не потрібно платити під час війни.