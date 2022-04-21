Тепер платити не потрібно: кому Vodafone підключатиме безоплатні пакети

Ще одна послуга Vodafone стала безоплатною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Під час війни в Україні багато громадян змушені були перетнути кордон та знайти притулок у сусідніх країнах. З початку воєнного стану українські мобільні оператори запроваджують знижки та скасування плати за певні послуги, зокрема і для переселенців.
Тепер Vodafone зробив безоплатним роумінг у 27 країнах світу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Що входить у пакет
"Від сьогодні користуйтеся новим безкоштовним пакетом у роумінгу, сплачуючи лише свою українську абонплату", – йдеться у повідомленні оператора.
Оновлений пакет "Доступний роумінг" містить:
- 10 ГБ мобільного інтернету;
- 250 хвилин для вихідних дзвінків на номери Vodafone Україна;
- 50 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків на інші оператори в Україні та на номери в країні перебування;
- 100 SMS на всі напрямки.
Він діє у таких країнах:
- Австрія;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Велика Британія;
- Греція;
- Данія;
- Естонія;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Латвія;
- Литва;
- Молдова;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Норвегія;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- Словаччина;
- Туреччина;
- Угорщина;
- Фінляндія;
- Франція;
- Хорватія;
- Чехія;
- Швеція.
Як підключити послугу
Оператор автоматично підключить "Доступний роумінг" своїм абонентам. Однак зробити це можна і самостійно:
- абонентам передплати – за умови сплаченого українського тарифа;
- для контрактних абонентів – за умови сплаченого рахунку.
Підключити послугу можна лише раз на місяць. Коли можливості пакету вичерпаються раніше за визначений термін, то діяти почне стандартна тарифікація у роумінгу.
Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші
Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший тариф Kyivstar – 75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.
Найменша ціна за пакет для мобільного зв'язку в оператора Vodafone – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. А lifecell просять за найдешевший пакет 70 грн.
"Сьогодні" також пояснювали, що таке національний роумінг, та писали про послуги українських мобільних операторів, за які не потрібно платити під час війни.