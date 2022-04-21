Теперь платить не нужно: кому Vodafone будет подключать бесплатные пакеты

Еще одна услуга Vodafone стала бесплатной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине многие граждане вынуждены были пересечь границу и найти убежище в соседних странах. С начала военного положения украинские мобильные операторы вводят скидки и отмены платы за определенные услуги, в том числе для переселенцев.

Теперь Vodafone сделал бесплатный роуминг в 27 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Что входит в пакет

"С сегодняшнего дня пользуйтесь новым бесплатным пакетом в роуминге, оплачивая только свою украинскую абонплату", – говорится в сообщении оператора.

Обновленный пакет "Доступный роуминг" содержит:

10 ГБ мобильного интернета;

250 минут для исходящих звонков на номер Vodafone Украина;

50 минут для входящих/выходных звонков на других операторов в Украине и на номера в стране пребывания;

100 SMS по всем направлениям.

Он действует в:

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Австрии;

Бельгии;

Болгарии;

Великобритании;

Греции;

Дании;

Эстонии;

Ирландии;

Испании;

Италии;

Латвии;

Литве;

Молдавии;

Нидерландах;

Германии;

Норвегии;

Польши;

Португалия;

Румынии;

Словакии;

Турции;

Венгрии;

Финляндии;

Франции;

Хорватии;

Чехии;

Швеции.

Как подключить услугу

Оператор автоматически подключит "Доступный роуминг" своим абонентам. Однако сделать это можно и самостоятельно:

абонентам подписки – при условии уплаченного украинского тарифа;

для контрактных абонентов – при уплаченном счете.

Подключить услугу можно раз в месяц. Если возможности пакета иссякнут раньше определенного срока, то действовать начнет стандартная тарификация в роуминге.

Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый тариф Kyivstar – 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

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Наименьшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.

"Сегодня" также объясняли, что такое национальный роуминг, и писали об услугах украинских мобильных операторов, за которые не нужно платить во время войны.