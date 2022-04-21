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Теперь платить не нужно: кому Vodafone будет подключать бесплатные пакеты

Валерия Стрильчук
21 апреля, 13:53
Рассказываем, какую услугу Vodafone сделал бесплатной, и кто сможет ею пользоваться

Еще одна услуга Vodafone стала бесплатной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине многие граждане вынуждены были пересечь границу и найти убежище в соседних странах. С начала военного положения украинские мобильные операторы вводят скидки и отмены платы за определенные услуги, в том числе для переселенцев.

Теперь Vodafone сделал бесплатный роуминг в 27 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Что входит в пакет

"С сегодняшнего дня пользуйтесь новым бесплатным пакетом в роуминге, оплачивая только свою украинскую абонплату", – говорится в сообщении оператора.

Обновленный пакет "Доступный роуминг" содержит:

  • 10 ГБ мобильного интернета;
  • 250 минут для исходящих звонков на номер Vodafone Украина;
  • 50 минут для входящих/выходных звонков на других операторов в Украине и на номера в стране пребывания;
  • 100 SMS по всем направлениям.

Он действует в:

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  • Австрии;
  • Бельгии;
  • Болгарии;
  • Великобритании;
  • Греции;
  • Дании;
  • Эстонии;
  • Ирландии;
  • Испании;
  • Италии;
  • Латвии;
  • Литве;
  • Молдавии;
  • Нидерландах;
  • Германии;
  • Норвегии;
  • Польши;
  • Португалия;
  • Румынии;
  • Словакии;
  • Турции;
  • Венгрии;
  • Финляндии;
  • Франции;
  • Хорватии;
  • Чехии;
  • Швеции.

Как подключить услугу

Оператор автоматически подключит "Доступный роуминг" своим абонентам. Однако сделать это можно и самостоятельно:

  • абонентам подписки – при условии уплаченного украинского тарифа;
  • для контрактных абонентов – при уплаченном счете.

Подключить услугу можно раз в месяц. Если возможности пакета иссякнут раньше определенного срока, то действовать начнет стандартная тарификация в роуминге.

Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый тариф Kyivstar 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

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Наименьшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.

"Сегодня" также объясняли, что такое национальный роуминг, и писали об услугах украинских мобильных операторов, за которые не нужно платить во время войны.