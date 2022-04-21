Теперь платить не нужно: кому Vodafone будет подключать бесплатные пакеты

Еще одна услуга Vodafone стала бесплатной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Во время войны в Украине многие граждане вынуждены были пересечь границу и найти убежище в соседних странах. С начала военного положения украинские мобильные операторы вводят скидки и отмены платы за определенные услуги, в том числе для переселенцев.
Теперь Vodafone сделал бесплатный роуминг в 27 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Что входит в пакет
"С сегодняшнего дня пользуйтесь новым бесплатным пакетом в роуминге, оплачивая только свою украинскую абонплату", – говорится в сообщении оператора.
Обновленный пакет "Доступный роуминг" содержит:
- 10 ГБ мобильного интернета;
- 250 минут для исходящих звонков на номер Vodafone Украина;
- 50 минут для входящих/выходных звонков на других операторов в Украине и на номера в стране пребывания;
- 100 SMS по всем направлениям.
Он действует в:
- Австрии;
- Бельгии;
- Болгарии;
- Великобритании;
- Греции;
- Дании;
- Эстонии;
- Ирландии;
- Испании;
- Италии;
- Латвии;
- Литве;
- Молдавии;
- Нидерландах;
- Германии;
- Норвегии;
- Польши;
- Португалия;
- Румынии;
- Словакии;
- Турции;
- Венгрии;
- Финляндии;
- Франции;
- Хорватии;
- Чехии;
- Швеции.
Как подключить услугу
Оператор автоматически подключит "Доступный роуминг" своим абонентам. Однако сделать это можно и самостоятельно:
- абонентам подписки – при условии уплаченного украинского тарифа;
- для контрактных абонентов – при уплаченном счете.
Подключить услугу можно раз в месяц. Если возможности пакета иссякнут раньше определенного срока, то действовать начнет стандартная тарификация в роуминге.
Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые
Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый тариф Kyivstar – 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.
Наименьшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.
"Сегодня" также объясняли, что такое национальный роуминг, и писали об услугах украинских мобильных операторов, за которые не нужно платить во время войны.