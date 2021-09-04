Тарифи на тепло і гарячу воду в Києві можуть злетіти на 40%

В Україні з'явилися нові тарифи на газ / Фото: Сьогодні

Вже восени 2021 року в Києві можуть зрости тарифи на тепло і гарячу воду.

Як розповіли в комунальному підприємстві "Київтеплоенерго", утримати тарифи може тільки газ українського видобутку за справедливою ціною.

Для цього потрібно, щоб теплопостачальники могли укладати прямі угоди купівлі-продажу газу з акціонерним товариством "Укргазвидобування" без комерційних посередників.

"Профспілка компанії "Київтеплоенерго" вважає, що сьогодні врятувати ситуацію допоможе використання на потреби виробництва теплової енергії газу українського видобутку. Це дозволить забезпечити закупівлю необхідних обсягів газу для старту опалювального сезону і оплату за нього", – зазначили в комунальному підприємстві.

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Які тарифи на газ чекають на українців у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"Кіевгазенерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.