Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве могут взлететь на 40%

В Украине появились новые тарифы на газ / Фото: Сегодня

Уже осенью 2021 года в Киеве могут вырасти тарифы на тепло и горячую воду.

Как рассказали в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", удержать тарифы может только газ украинской добычи по справедливой цене.

Для этого нужно, чтобы теплопоставщики могли заключать прямые сделки купли-продажи газа с акционерным обществом "Укргаздобыча" без коммерческих посредников.

"Профсоюз компании "Киевтеплоэнерго" считает, что сегодня спасти ситуацию поможет использование на нужды производства тепловой энергии газа украинской добычи. Это позволит обеспечить закупку необходимых объемов газа для старта отопительного сезона и оплату за него", – отметили в коммунальном предприятии.

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Какие тарифы на газ ждут украинцев в сентябре

Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

"Киевгазэнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;

"Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;

"Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.