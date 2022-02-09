Такі є у банкоматах! Яка українська банкнота допоможе розбагатіти за хвилину

Як вигідно продати 50 грн / Фото: Getty Images

В Україні за купюру номіналом у 50 грн можна врятувати 1 000 грн або навіть цілих 10 тисяч грн .

Як розпізнати особливі 50 гривень розповіли на Youtube-каналі "Лавка задоволень".

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За словами автора ролика, після зняття грошей у банкоматі потрібно уважно розглянути отримані гроші. Якщо пощастить – на банкнотах можна побачити особливості, які допоможуть трохи розбагатіти.

На що звертати увагу на купюрі 50 грн?

На номери та серії. Якщо хоча б на одній банкноті будуть однакові цифри: нулі, одиниці, двійки – купюру можна продати мінімум за 200 грн.

На номери та серії банкноти. Якщо потрапить серія "ЗР", то вам пощастило: таку купюру можна продати за 1 000 або навіть 10 тисяч грн.

Радянська монета – шалені гроші

Напевно, ще у багатьох українців у шафі на далеких полицях лежать радянські монети. Більшість людей думає, що жодної користі від таких грошей у наш час уже не буде, але вони помиляються.

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Наприклад, три копійки 1986 року можна продати за 80 тисяч гривень.

А три копійки 1937 року з плоскою зіркою, що нетипово для таких монет – за все 280 тисяч гривень.

До слова, на аукціонах пропонують і рідкісні купюри хоча деякі з них можуть бути в обороті, але через особливості стоять набагато дорожче від свого номіналу . За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.