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Поищите в карманах: какую украинскую банкноту можно продать за 80 тыс. грн

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
30 декабря, 13:55
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Зачастую номинал банкнот не соответствует их реальной стоимости
За 500 гривен 2015 года просят 12 тысяч гривен
За 500 гривен 2015 года просят 12 тысяч гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

На аукционах продают украинские купюры, которые стоят намного больше своего номинала. Наиболее ценны банкноты с какой-то необычной особенностью.

"Сегодня" собрали подборку монет с оригинальными номерами.

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За 500 гривен 2015 года просят 12 тысяч гривен. Купюра была в обращении, но в хорошем состоянии. У этого экземпляра уникальный номер – 7777777.

/ Фото: скриншот

А 100 гривен 2005 года выпуска можно продать на онлайн-аукционе за 80 тысяч гривен. Эта банкнота, также, была в обращении. На экземпляре видны небольшие повреждения. У нее, также, уникальный номер – ЗЗ7777777.

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/ Фото: скриншот

500 гривен с шесть нулями продают за 60 тысяч гривен. Банкнота 2015 года выпуска. Судя ар фото она была в обращении и на ней осталось серое пятно.

/ Фото: скриншот

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Что еще продают?

Три копейки 1986 года продают за 80 тысяч гривен. А монету 1949 года с браком продают за 40 тысяч гривен. Там на аверсе штемпель от 20 копеек 1948 года – плоская звезда.

Обычная советская монета, которая когда-то была в кармане у каждого жителя Советского Союза, продается на аукционе за 207 тысяч гривен. Если такая копейка 1957 года выпуска где-то завалялась в доме, ее можно выгодно продать.

На аукционах спросом пользуются и украинские монеты. За одну гривню 1992 года выпуска можно получить хорошие деньги. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. А 900 тысяч гривен можно получить за редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. Такую же, того же года выпуска и номинала, продают на аукционе за 100 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк изменит дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривни, поскольку украинцы массово жалуются, что их непросто отличить и они неудобны в использовании.

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