Вільний обмінний курс долара: в НБУ назвали три умови

Глава НБУ розповів, коли обмінний курс долара повернуть до норми / Фото: Getty Images, REUTERS/Gleb Garanich, Колаж: Сьогодні

Національний банк України передбачив умови для повернення до ринкового курсоутворення на час воєнного стану.

Як розповів голова НБУ Кирило Шевченко у коментарі "ЕП", для цього потрібно, щоб були виконані три економічні передумови, зокрема стабілізація експорту.

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Серед названих Шевченком умов для повернення обмінного курсу долара:

стабілізація експортних надходжень;

зниження невизначеності, пов'язаної з військовими діями;

більш активна робота фінансового ринку, аби НБУ знову міг впливати на інфляцію через ключову ставку.

Окрім цього, іноземна валюта повинна втримувати стійку пропозицію на ринку, а українці та бізнес – менше конвертувати заощадження у валюту та не виводити капітал.

Переваги фіксованого курсу долара

У НБУ наголосили, що наразі фіксований валютний курс має більше переваг для економіки. Відтак офіційний курс долара надалі буде замороженим на рівні 29,25 грн.

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За словами Кирила Шевченка, в умовах війни це допомагає стримати інфляційні процеси через здешевшання критичного імпорту та захистити заощадження громадян і бізнесу від знецінення.

Водночас провідні економісти не називають дат, коли ж можна буде повернутися до плаваючого курсу. Кажуть, що все залежатиме саме від виконання передумов для цього.

Що буде з доларом?

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявляв, що офіційний курс долара буде замороженим щонайменше до завершення воєнного стану в Україні. Такий перехід і відновлення триватиме певний час і відбуватиметься дуже обережно і поступово.

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Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів "Сьогодні", що якби НБУ не заморозив курс долара, в обмінниках він був би вже по 90 чи 100 грн. А те, яким буде курс долара після війни, залежить від того, який у нас буде повоєнний формат економіки.

Зокрема, якщо Україна поверне доступ до своїх портів, можна буде відновити відправлення вантажів. У такому разі, гривня не повинна опуститися нижче, ніж 34-35 гривень.

"Сьогодні" також відповідали на три головні запитання про долар в Україні та розповідали, що буде з доларом та євро найближчими роками.