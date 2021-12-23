Субсидії в Україні: як отримати гроші на комуналку

У Мінсоцполітики уточнили, хто має право на субсидії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мінсоцполітики України назвали українцям головну умову, дотримуючись якої, вони можуть претендувати на субсидію на комуналку.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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"Всі громадяни, хто з об'єктивних причин не в змозі самостійно сплачувати за комунальні послуги, у кого ці витрати перевищують орієнтовно 15% сімейного бюджету, можуть оформити субсидію", – йдеться у повідомленні.

Для отримання субсидії існує ще багато різних критеріїв, але цей основний, яким вибирають тих, хто може претендувати на допомогу.

У Мінсоцполітики нагадали, що цього опалювального сезону збільшили субсидії на найбільш використовувані комунальні послуги для мешканців регіонів, які потрапили в "червону зону", спрощено доступ до субсидій людям, які проживають на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях, багатьом іншим соціально вразливим категоріям населення.

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Як не залишитись без субсидії?

Оформленню субсидії на оплату житлово-комунальних послуг може стати на заваді наявність заборгованості за понад три місяці. Нарахування буде припинено, якщо заборгованість вища, ніж 20 неоподатковуваних мінімумів.

Якщо є заборгованість, то громадяни мають звернутися до постачальників послуг та укласти із ними договір про реструктуризацію боргу.

Чи є заборгованість, можна перевірити в Єдиному реєстрі боржників. Реєстр безкоштовний, тому можна самостійно відшукати необхідну інформацію.

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Раніше ми повідомляли, що "тисяча за вакцинацію", яку одержують українці в рамках програми "єПідтримка", не впливає призначення житлової субсидії.

Нагадаємо, "Сегодня" дізнавалися, як не залишитися без допомоги на комуналку і чому 200 тисяч домогосподарств позбавили субсидій.