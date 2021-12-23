Субсидии в Украине: как получить деньги на коммуналку

В Минсоцполитики уточнили, у кого ест право на субсидии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минсоцполитики Украины назвали украинцам главное условие, соблюдая которое, они могут претендовать на субсидию на коммуналку.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"Все граждане, кто по объективным причинам не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, у кого эти расходы превышают ориентировочно 15% семейного бюджета, могут оформить субсидию", – говорится в сообщении.

Для получения субсидии существует еще много разных критериев, но этот основной, по которому выбирают тех, кто может претендовать на помощь.

В Минсоцполитики напомнили, что в этом отопительном сезоне увеличили субсидии на наиболее используемые коммунальные услуги для жителей регионов, попавших в красную зону, упрощен доступ к субсидиям людям, которые проживают на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, многим другим социально уязвимым категориям населения.

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Как не остаться без субсидии?

Оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может стать помехой наличие задолженности за более чем три месяца. Начисление будет прекращено, если задолженности выше, чем 20 необлагаемых минимумов.

Если есть задолженность, то граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.

Есть ли задолженность, можно проверить в Едином реестре должников. Реестр бесплатный, поэтому в нем можно самостоятельно отыскать необходимую информацию.

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Ранее мы сообщали, что "тысяча за вакцинацию", которую получают украинцы в рамках программы "єПідтримка", не влияет на назначение жилищной субсидии.

Напомним, "Сегодня" узнавали, как не остаться без помощи на коммуналку и почему 200 тысяч домохозяйств лишили субсидий.