Субсидії в Україні нараховуватимуть по-новому – на скільки уріжуть виплати

Субсидії в Україні значно зменшаться / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Для українців змінили формулу розрахунку розміру субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.
Про це повідомляє спеціалізоване видання "На пенсії".
За квітень держава виплатить 43% субсидій та 29% пільг, нарахованих у січні 2022 року.
А ось із травня та весь період неопалювального сезону виплачуватимуться лише 16% субсидій та 29% пільг, нарахованих у січні цього року.
З чим пов'язане зменшення?
Зменшення розміру субсидій пов'язане, ймовірно, з наслідками воєнного стану та меншою сумою комунального рахунку без опалення.
Однак є і хороша новина: ті, хто раніше не отримував субсидію, але зараз її потребує, може протягом двох місяців з початку неопалювального сезону звернутися по її призначення.
Головне вчасно подати заяву та всі потрібні документи. Це стосується людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також власників житлових приміщень у:
- Волинській області;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Житомирській;
- Запорізькій;
- Київській;
- Луганській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Чернігівській.
- та самій столиці.
Продовження субсидій під час війни
До кінця війни Мінсоцполітики буде автоматично продовжувати виплату всієї допомоги, у тому числі і соцдопомог та субсидій.
За словами голови відомства Марини Лазебної, нікуди додатково звертатися не потрібно. Вона додала, що державі вдалося профінансувати усі виплати навіть у тих регіонах, які опинилися під окупацією російських військ.
"Сьогодні" раніше писали, що буде, якщо не платити за комуналку під час війни, і розповідали, що буде з пенсією, якщо вчасно її не забрати.