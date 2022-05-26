Субсидии в Украине будут начислять по-новому – на сколько урежут выплаты

Субсидии в Украине значительно уменьшаться / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Для украинцев изменили формулу расчета размера субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщает специализированное издание "На пенсии".
За апрель государство выплатит 43% субсидий и 29% льгот, начисленных в январе 2022 года.
А вот с мая и весь период неотопительного сезона будут выплачиваться только 16% субсидий и 29% льгот, начисленных в январе этого года.
С чем связано уменьшение?
Уменьшение размера субсидий связано, вероятно, с последствиями военного положения и меньшей суммой коммунального счета без отопления.
Однако есть и хорошая новость, те, кто раньше не получал субсидию, но сейчас в ней нуждается, может в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона обратиться за ее назначением.
Главное вовремя подать заявление и все нужные документы. Это касается людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, а также владельцев жилых помещений в:
- Волынской области;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Житомирской;
- Запорожской;
- Киевской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской.
- и самой столице.
Продление субсидий во время войны
До конца войны Минсоцполитики будет автоматически продлевать выплату всех пособий, в том числе и соцпособий и субсидий.
По словам главы ведомства Марины Лазебной, никуда дополнительно обращаться не нужно и добавила, что государству удалось профинансировать все выплаты, даже в тех регионах, которые оказались под оккупацией российских войск.
"Сегодня" ранее писали, что будет, если не платить за коммуналку во время войны и рассказывали, что будет с пенсией, если вовремя ее не забрать.