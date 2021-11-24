Студентам належить субсидія? Як українцям отримати допомогу на комуналку

Субсидії можуть отримати ті, хто навчається на денній формі навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

Субсидію на комуналку можуть отримати українці, які навчаються на денній формі навчання, та ті, хто зареєстрований як безробітний у службі зайнятості.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів.

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Отже, допомогу від держави можуть отримати ті, хто:

отримував допомогу особам із інвалідністю з дитинства та дітям із інвалідністю, допомогу з догляду за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату, допомогу з безробіття, допомогу з часткового безробіття на період карантину;

навчалися на денній формі навчання у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, професійної вищої освіти, вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні;

отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини.

Важливо, що ці умови мають бути дотримані щонайменше місяць. Тоді українець може подати документи на оформлення субсидії.

Які документи необхідні?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

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Громадянин надає:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

довідки про доходи (за потреби);

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);

договір найму (оренди) житла (за наявності).

Раніше ми повідомляли, що деяким українцям доведеться повернути субсидію на комуналку, якщо у них стались зміни, які впливають на розмір виплат. Наприклад, зміна адреси реєстрації.