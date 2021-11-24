Студентам положена субсидия? Как украинцам получить помощь на коммуналку

Субсидии положены тем, кто обучается на дневной форме обучения / Фото: Коллаж: Сегодня

Субсидию на коммуналку могут получить украинцы, которые обучаются на дневной форме обучения, и те, кто зарегистрирован как безработный в службе занятости.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

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Таким образом, помощь от государства могут получить те, кто:

получали пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, пособие по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, пособие лицам, не имеющих права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату, пособие по безработице, пособие по частичной безработице на период карантина;

обучались на дневной форме обучения в заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, высшего образования или зарегистрированы в службе занятости как безработные;

получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка.

Важно, что эти условия должны быть соблюдены не менее месяца. Тогда украинец может подать документы на оформление субсидии.

Какие документы нужны?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

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Гражданин предоставляет:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

справки о доходах (при необходимости);

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

договор найма (аренды) жилья (при наличии).

Ранее мы сообщали, что некоторым украинцам придется вернуть субсидию на коммуналку, если у них произошли изменения, влияющие на размер выплат. К примеру, изменение адреса регистрации.