Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Деньги придется вернуть: кого могут лишить субсидии на коммуналку

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
20 ноября, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Льготник обязан сообщать структурному подразделению по вопросам социальной защиты о семейных обстоятельствах
Украинцев заставят вернуть субсидии
Украинцев заставят вернуть субсидии / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторым украинцам придется вернуть субсидию на коммуналку, если у них произошли изменения, влияющие на размер выплат. К примеру, изменение адреса регистрации.

Как говорится в Постановлении Кабмина от 17 апреля 2019 г. № 373, льготник обязан уведомлять структурное подразделение по вопросам социальной защиты о семейных обстоятельствах.

Реклама

К таким изменениям относятся:

  • Изменения в составе семьи;
  • Смена места жительства;
  • Смена места регистрации.
  • Отключение от системы централизованного отопления и т. д.

Если украинец сообщит о таких изменениях несвоевременно и станет известно, что он чрезмерно получал помощь от государства, эти деньги необходимо будет вернуть.

Монетизация прошлогодних субсидий

Украинцы могут перевести эти деньги на свой счет в Сбербанке. Но важно успеть сделать это в течение полугода, с 1 июня по 20 декабря. Если украинец не успеет обратиться за остатками денег, то их вернут на счет Министерства социальной политики.

Реклама

Уточнить информацию о сэкономленных средствах субсидии можно в управлении социальной защиты населения.

Отметим, что если на счете получателя остатка субсидии значится задолженность, сначала придется уплатить долг. После погашения задолженности остальные жилищные субсидии будут автоматически зачислены на текущий счет в течение рабочего дня.

Ранее мы сообщали, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит гражданам оформление помощи, а государства – проверку субсидиантов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Монетный двор
2600 грн за новые два доллара
В коллекцию!
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,60
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,68
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять