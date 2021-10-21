Субсидии на коммуналку. Как украинцам получить помощь от государства

Украинцы получают деньги от государства на банковский счет и уже сами решают, куда их направить

Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине больше 2,5 млн домохозяйств получают жилищные субсидии на коммуналку. Для них средний размер субсидии, в неотапливаемый период, составляет 300-350 гривен на одно домохозяйство, а в отопительный период достигает 1700-1800 грн.

"Сегодня" рассказывает, как украинцам получить субсидию.

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Куда обращаться для назначения?

Для того, чтобы оформить субсидию онлайн, нужно на сайте Минсоцполитики найти соответствующий функционал и указать всю необходимую информацию.

"С 1 января 2021-го заявления с необходимыми документами принимаются от граждан структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций только в случае направления их на бумаге по почте или в электронной форме", – сообщили в Минсоцполитики.

Отправить заявления можно через официальный сайт Минсоцполитики, интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг.

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Подать заявления можно и в бумажном виде. Они принимаются уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или должностными лицами центра предоставления административных услуг.

Какие документы подаются и на какой срок предоставляется?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

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заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

справки о доходах (при необходимости);

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

договор найма (аренды) жилья (при наличии).

"Обращаю внимание, что на сегодняшний день, в принципе, определение субсидий происходит в индивидуальном порядке и зависит, с одной стороны, от размера платы за ЖКХ. А на эти показатели влияют и тарифы, и обеспеченность коммунальными услугами. Ведь кто использует несколько видов жилищно-коммунальных услуг – это все покрывается через программу субсидий. С другой стороны, на размер платы, собственно, влияет тот размер доходов, который получают члены домохозяйства", – объяснил "Сегодня" заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко

Какие доходы учитываются при расчете?

заработная плата после уплаты налога на доходы физических лиц;

пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;

денежные переводы, полученные из-за границы;

социальные выплаты, назначаемые структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения;

пенсия;

стипендия;

другие доходы.

На что можно потратить деньги?

В настоящий момент государство возмещает расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Туда же входят взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (счетчиков), абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам.

Деньги можно направить на оплату:

услуг по управлению многоквартирным домом;

услуг по поставке и распределению природного газа;

поставки и распределение электрической энергии;

поставки тепловой энергии;

снабжения горячей воды;

централизованного водоснабжения, водоотвода;

обращение с бытовыми отходами;

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Отметим, что украинцы получают деньги от государства на банковский счет и уже сами распределяют их на оплату коммуналки. А остаток, если он есть, могут потратить на собственные нужды.

Кто не получит?

Чиновники отмечают, что по новым правилам субсидию не назначат, если:

общая площадь их жилого помещения превышает 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. м для индивидуальных домов (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей и многодетных семей);

любой член семьи домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн;

если у кого-то из состава домохозяйства в собственности более одного жилого помещения – квартиры или дома;

на первое число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, на депозитных банковских счетах будут средства в сумме более 100 тыс. грн;

в собственности есть транспортное средство "младше", чем пять лет (кроме мопеда и прицепа), или если в семье есть вторая машина или мотоцикл, возраст которых меньше, чем 15 лет (мопед и прицеп не учитывают);

гражданин не вернул сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды, которая ему была начислена ошибочно;

претендент на субсидию имеет задолженность за услуги ЖКХ более трех месяцев на общую сумму более 340 грн;

кто-то в семье имеет задолженность по алиментам на срок более трех месяцев (кроме лиц алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, человек, отстранены от работы в рамках уголовного производства, а также находятся под домашним арестом или под стражей);

если в составе семьи есть лица, которым более 18 лет, не имели дохода, не платили ЕСВ или получали доход меньше минимальной зарплаты.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирования субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.