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Субсидії на комуналку. Як українцям отримати допомогу від держави

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
21 жовтня, 06:00
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Українці отримують гроші від держави на банківський рахунок і вже самі вирішують, куди їх направити
Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону
Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні більше 2,5 млн домогосподарств отримують житлові субсидії на комуналку. Для них середній розмір субсидії, в неопалювальний період, становить 300-350 гривень на одне домогосподарство, а в опалювальний період досягає 1700-1800 грн.

"Сегодня" розповідає, як українцям отримати субсидію.

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Куди звертатися для призначення?

Для того, щоб оформити субсидію онлайн, потрібно на сайті Мінсоцполітики знайти відповідний функціонал і вказати всю необхідну інформацію.

"З 1 січня 2021-го заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій тільки в разі направлення їх на папері поштою або в електронній формі", повідомили в Мінсоцполітики.

Надіслати заяви можна через офіційний сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування або Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

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Подати заяви можна і в паперовому вигляді. Вони приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадовими особами центру надання адміністративних послуг.

Які документи подаються і на який строк надається?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

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  • заяву про призначення і надання житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
  • довідки про доходи (при необхідності);
  • копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);
  • договір найму (оренди) житла (при наявності).

"Звертаю увагу, що на сьогодні, в принципі, визначення субсидій відбувається в індивідуальному порядку і залежить, з одного боку, від розміру плати за житлово-комунального господарства. А на ці показники впливають і тарифи, і забезпеченість комунальними послугами. Адже хто використовує кілька видів житлово-комунальних послуг – це все покривається через програму субсидій. З іншого боку, на розмір плати, власне, впливає той розмір доходів, який отримують члени домогосподарства", – пояснив "Сегодня" заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко

Які доходи враховуються при розрахунку?

  • заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб;
  • допомогу з безробіття, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
  • грошові перекази, отримані з-за кордону;
  • соціальні виплати, які призначаються структурним підрозділом із питань соціального захисту населення;
  • пенсія;
  • стипендія;
  • інші доходи.

На що можна витратити гроші?

Наразі держава відшкодовує витрати на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Туди ж входять внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (лічильників), абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами.

Гроші можна направити на оплату:

  • послуг із управління багатоквартирним будинком;
  • послуг із постачання та розподілу природного газу;
  • поставки і розподілу електричної енергії;
  • постачання теплової енергії;
  • постачання гарячої води;
  • централізованого водопостачання, водовідведення;
  • поводження з побутовими відходами;
  • внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ, житлово-будівельний (житловий) кооператив, і витрат на комунальні послуги в такому будинку;
  • на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Зазначимо, що українці отримують гроші від держави на банківський рахунок і вже самі розподіляють їх на оплату комуналки. А залишок, якщо він є, можуть витратити на власні потреби.

Хто не отримає?

Чиновники відзначають, що за новими правилами субсидію не призначать, якщо:

  • загальна площа їх житлового приміщення перевищує 130 кв. м для квартир в багатоквартирному будинку, 230 кв. м для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та багатодітних сімей);
  • будь-який член родини домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн;
  • якщо у когось із складу домогосподарства у власності більше ніж одне житлове приміщення – квартири або будинку;
  • на перше число місяця, з якого призначається житлова субсидія, на депозитних банківських рахунках будуть кошти в сумі понад 100 тис. грн;
  • у власності є транспортний засіб "молодший", ніж п'ять років (крім мопеда і причепа), або якщо в сім'ї є друга машина або мотоцикл, вік яких менше, ніж 15 років (мопед і причіп не враховують);
  • громадянин не повернув суму житлової субсидії за попередні періоди, яка йому була нарахована помилково;
  • претендент на субсидію має заборгованість за послуги ЖКГ понад три місяці на загальну суму понад 340 грн;
  • хтось в родині має заборгованість за аліментами на строк понад три місяці (крім осіб алко- або наркозалежних, що підтверджується довідкою від лікаря, людей, відсторонених від роботи в рамках кримінального провадження, а також знаходяться під домашнім арештом або під вартою);
  • якщо в складі сім'ї є особи, яким понад 18 років, не мали доходу, не платили ЄСВ або отримували дохід менше мінімальної зарплати.

Раніше ми повідомляли, що в проекті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсідіантів.

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