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Гроші доведеться повернути: кого можуть позбавити субсидії на комуналку

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
20 листопада, 06:00
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Пільговик зобов’язаний повідомляти структурному підрозділу з питань соціального захисту про сімейні обставини
Українців змусять повернути субсидії
Українців змусять повернути субсидії / Фото: Колаж: Сьогодні

Деяким українцям доведеться повернути субсидію на комуналку, якщо у них стались зміни, що впливають на розмір виплат. Наприклад, зміна адреси реєстрації.

Як йдеться у Постанові Кабміну від 17 квітня 2019 р. № 373, пільговик зобов’язаний повідомляти структурному підрозділу з питань соціального захисту про сімейні обставини.

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До таких змін належать:

  • Зміни у складі сім’ї;
  • Зміна місця проживання;
  • Зміна місця реєстрації.
  • Відключення від системи централізованого опалення, тощо.

Якщо українець повідомить про такі зміни несвоєчасно та стане відомо, що він надмірно отримував допомогу від держави, то ці гроші треба буде повернути.

Монетизація минулорічних субсидій

Українці можуть переказати ці гроші на свій рахунок в Ощадбанку. Але важливо встигнути зробити це протягом півроку, з 1 червня до 20 грудня. Якщо українець не встигне звернутися за залишками грошей, їх повернуть на рахунок Міністерства соціальної політики.

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Уточнити інформацію про заощаджені кошти субсидії можна в управлінні соціального захисту населення.

Зазначимо, що якщо на рахунку отримувача залишку субсидії значиться заборгованість, спочатку доведеться сплатити борг. Після погашення заборгованості решту житлової субсидії буде автоматично зараховано на поточний рахунок протягом робочого дня.

Раніше ми повідомляли, вже восени 2021-го може розпочати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить громадянам оформлення допомоги, а держави – перевірку субсидіантів.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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