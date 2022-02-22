Вартість квартир підскочить "до небес"? Як в Україні порушують права власників нерухомості

Вартість квартир може значно зрости / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні на 23 лютого 2022 року запланований розгляд законопроєкту №3618 "Про рієлтерську діяльність в Україні", який фахівці з нерухомості називають "рейдерським".

Про це "Сьогодні" повідомив Юрій Піта, президент АФНУ (Асоціація фахівців з нерухомості України).

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Він зазначив, що прийняття цього документу матиме негативні наслідки загалом для ринку нерухомості.

"Прийняття цього законопроєкту негативно позначиться на якості надаваних послуг, нав’яже клієнтам обов’язкове звернення до рієлторів, що порушує конституційні права власників нерухомості, та створить додаткові перепони на ринку", — підкреслив очільник АФНУ.

За його словами, вартість нерухомого майна через це може зрости на 2-3%, через здорожчання рієлторських послуг, від яких споживачі не матимуть права відмовитися.

В чому суть законопроєкту?

Як пояснює Юрій Піта, документ має на меті створити квазі-організацію під назвою "Федерація", до якої повинні увійти всі без винятку професійні фахівці з нерухомості. І саме ця "Федерація" вирішуватиме, кому працювати, а кому ні. На переконання експерта та його колег, це призведе до створення корупційних схем та подільшої монополізації ринку рієлторських послуг.

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"Всі фахівці з нерухомості будуть зобов'язані витрачати зароблені кошти на утримання апарату організації, отримання Сертифікату та інших видів кваліфікаційних свідоцтв, на створення нових інформаційних баз та реєстрів. За попереднім підрахунком АФНУ, щорічний прибуток "очільників" чи "наглядачів" за ринком, отриманий за рахунок рієлторів, може скласти щонайменше 100 млн грн", — розповів Юрій Піта.

За його словами, попри численні звернення профільних організацій, ініціатори законопроєкту навіть не намагалися провести бодай якусь конструктивну зустріч, щоб узгодити основні розбіжності та почути думку учасників ринку.

Як реагує на законопроєкт НАЗК?

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вже надало свої негативні висновки щодо законопроєкту №3618, серед яких зокрема:

порушення ст. 41 Конституції України та норм цивільного законодавства прав власника на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном;

наділення новоствореної "Федерації" функціями контролю за рієлторською діяльністю;

корупційні ризики у зв’язку зі створенням, володінням та адмініструванням Єдиної інформаційної бази;

збільшення грошових та часових витрат на отримання дозвільних документів суб’єктами рієлторської діяльності (сертифікату суб’єкта рієлторської діяльності, кваліфікаційного свідоцтва брокера, кваліфікаційного свідоцтва фахівця у сфері рієлтерської діяльності) тощо.

Чи можливо інакше вирішити питання?

Юрій Піта наголосив, що АФНУ готова до співпраці та розробки нового законопроєкту, по-справжньому фахового закону, що буде підготовлений за участі рієлторських спільнот та організацій.

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Повинен він базуватися на таких тезах:

рієлторські послуги мають надавати досвічені, сертифіковані фахівці згідно з узгодженими всіма учасниками ринку стандартами професії;

кожен фахівець повинен сам обирати, в якій професійній спільноті він зможе пройти навчання та отримати Сертифікат відповідності;

кожен рієлтор має бути суб’єктом підприємницької діяльності або офіційно працевлаштованою особою;

кожен професійний фахівець має право самостійно встановлювати вартість надаваних ним послуг;

встановлення критеріїв відповідальності ("запобіжників") за надання неякісних послуг та позбавлення права займатися рієлторською діяльністю за систематичні порушення;

запровадження механізмів співпраці між органами влади та професійними рієлторами задля можливості отримати інформацію, необхідну для надання якісних послуг: перевірка документів, доступ до баз даних тощо.

Що змінилося на ринку нерухомості?

Державна податкова служба зобовʼязана перевіряти дані фізичних осіб – покупців нерухомості (ПІБ, номер паспорта та ідентифікаційного коду) перед оформленням ними майнових прав.

Наказом Міністерства фінансів та Міністерства юстиції №124/37460 затверджено порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції та Державної податкової служби щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації майнових прав на нерухомість.

Простіше кажучи, нотаріуси, оформлюючи угоду, мають заповнювати додаткову форму і передавати її податковій інспекції, щоб не було розбіжностей. Робиться це лише для того, щоб перевірити персональні дані покупця, а про різні заборони там не йдеться.

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