США заявили про спільну з ФРН роботу проти запуску "Північного потоку – 2"

США та Німеччина заявили про спроби затримати запуск "Північного потоку - 2" / Фото: Колаж: Сьогодні

США, Євросоюз та Німеччина працють над пригальмуванням процесу введення в експлуатацію російського газогону "Північний потік – 2".

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу.

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Нуланд також наголосила, що у разі нападу РФ на Україну США, НІмеччина та ЄС неодмінно заблокують поставки, якщо вони почнуться до того часу.

"Зараз ми працюємо з німецькою стороною та Європейським Союзом, щоб пригальмувати роботу з введення цього газопроводу в експлуатацію. Нинішній уряд Німеччини зробив значні кроки в цьому напрямку", – наголосила Нуланд.

Крім Нуланд, про зобов'язання США зупинити газогін у разі нападу на Україну нагадав і речник Держдепу Нед Прайс.

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Сертифікація "Північного потоку – 2"

16 листопада німецький регулятор призупинив процес сертифікації "Північного потоку – 2". До закінчення юридичної сертифікації трубопровід не може почати роботу, незважаючи на повну технічну готовність.

Вже у січні голова Міністерства закордонних справ Анналена Бербок заявила, що справжня причина призупинення процесу це те, що "Північний потік – 2" не відповідає законам та вимогам ЄС.

Бербок нагадала, що уряд Німеччини підписав коаліційну угоду, яка передбачає, що усі енергетичні проєкти ФРН мають відповідати вимогам ЄС.

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Раніше ми писали, як кремлівський проєкт впливає на енергетичну кризу в Європі, та розповідали, кому може бути вигідний запуск "Північного потоку – 2".