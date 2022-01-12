США заявили о совместной с ФРГ работе против запуска "Северного потока – 2"

США и Германия заявили о попытках задержать запуск "Северного потока - 2" / Фото: Коллаж: Сегодня

США, Евросоюз и Германия работают над торможением процесса ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге.

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Нуланд также подчеркнула, что в случае нападения РФ на Украину США, Германию и ЕС непременно заблокируют поставки, если они начнутся к тому времени.

"Сейчас мы работаем с немецкой стороной и Европейским Союзом, чтобы притормозить работу по вводу этого газопровода в эксплуатацию. Нынешнее правительство Германии сделало значительные шаги в этом направлении", – подчеркнула Нуланд.

Помимо Нуланд, об обязательстве США остановить газопровод в случае нападения на Украину напомнил и спикер Госдепа Нед Прайс.

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Сертификация "Северного потока – 2"

16 ноября немецкий регулятор приостановил процесс сертификации "Северного потока – 2". До окончания юридической сертификации трубопровод не может приступить к работе, несмотря на полную техническую готовность.

Уже в январе глава Министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что истинная причина приостановки процесса это то, что "Северный поток – 2" не отвечает законам и требованиям.

Бербок напомнила, что правительство Германии подписало коалиционное соглашение, предусматривающее, что все энергетические проекты ФРГ должны отвечать требованиям ЕС.

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Ранее мы писали, как кремлевский проект влияет на энергетический кризис в Европе, и рассказывали, кому может быть выгоден запуск "Северного потока – 2".