США ввели санкції проти Сбербанку: акції одразу впали на Московській біржі

США вдарили по РФ новими санкціями / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати вирішили запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії. Такою стала відповідь Заходу на звірства росіян в українській Бучі.

Як повідомили на сайті Білого дому, йдеться про повне блокування Сбербанку та Альфа-банку.

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Окрім цього, заблокували понад дві третини банківського сектора РФ і ввели заборону на нові інвестиції в російську економіку. Запровадили і санкції проти окремих осіб:

Михайла Мішустіна;

Дмитра Медвєдєва;

дорослих дітей Володимира Путіна;

дружини й доньки міністра закордонних справ Сергія Лаврова;

низки членів Радбезу РФ.

Раніше російського олігарха Константина Малофєєва звинуватили в порушенні санкцій. У Генпрокуратурі США говорять про спробу впливу на європейські медіа через посередників.

Падіння акцій Сбербанку

Московська біржа моментально відреагувала на дії США. Акції Сбербанку стрімко падають. Уже зафіксували зниження на 4,5% – тепер по 146,2 рубля за акцію.

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Сбербанк відреагував на нові санкції США / Фото: скріншот

За інформацією Reuters, Велика Британія заморозила активи російського Сбербанку і Кредитного банку Москви. Вирішили припинити імпорт російського вугілля та нафти і додала до списку підсанкційних осіб ще 8 олігархів.

Водночас в російських банках заявили, що нові американські санкції "не матимуть істотного впливу" на їхню діяльність. Пояснили це тим, що система в РФ адаптувалася до попередніх обмежень.

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В Альфа-банку вирішили тимчасово призупинити операції в доларах з контрагентами. Операції в рублях, євро та інших валютах будуть надалі доступними.

Санкції проти Росії

З 2014 року Росія займає чільне місце серед країн в санкційних списках світу. Найбільше обмежень проти громадян РФ наклав Євросоюз – 659 осіб тепер підсанкційні. Це переважно олігархи та політична верхівка з майном за кордоном. Майже стільки ж обмежень наклала Канада, США та Велика Британія.

Після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі 5 квітня ЄС оголосив про вугільне ембарго проти агресора. Заборонили також здійснювати операції з чотирма ключовими російськими банками.

Раніше ми писали, що РФ вже знайшла союзників, які допомагають їй обходити обмеження та постачати з-за кордону підсанкційні товари. Водночас російські окупанти відкривають базари для торгівлі майном, яке накрали в мирного населення України.