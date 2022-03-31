Середня зарплата в 2022 році: скільки українці заробляють у доларах та євро

Скільки заробляють українці в іноземній валюті / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Упродовж 2021 року в Україні зросла середня зарплата від 12,3 до 14 тисяч гривень. За підсумками січня 2022 року вона становила 14,5 тисяч гривень. Війна Росії проти України внесла свої корективи, однак перемога буде за нами, тож і в сфері праці усе можна буде відновити.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, які зарплати зафіксували в різних галузях у січні за даними Держстату.

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Схоже, що найвищі зарплати у працівників авіаційної сфери – 29,6 тис. грн. До трійки лідерів входять також програмісти (27,1 тис. грн) і фінансисти (24,9 тис. грн). У перерахунку на іноземну валюту в цих галузях можна заробити в середньому 800 – 1000 доларів, або 760 – 900 євро за місяць.

Статистика свідчить, що непогано заробляють інженери (19,9 тис. грн), працівники сфери державного управління й оборони (17,4 тис. грн), а також люди, які займаються складським господарством і перевезенням вантажів (17,2 тис. грн). Середня місячна зарплата у цих сферах коливається від 580 до 676 доларів, або від 525 до 607 євро.

Найменше в Україні заробляють поштарі та кур’єри (8,8 тис. грн), працівники сфери тимчасового розміщування (9,4 тис. грн) і закладів культури (9,8 тис. грн). Це орієнтовно від 300 до 333 доларів, або від 268 до 299 євро на місяць.

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У розрізі областей найвищі зарплати у Києві (21,3 тис. грн) та Київській області (15,1 тис. грн). Трохи більше за інших заробляють працівники в Донецькій (15,4 тис. грн), Запорізькій (14,5 тис. грн) і Дніпропетровській (14,4 тис. грн) областях. Так, жителі столиці та околиць отримують від 513 до 723 доларів, або від 461 до 650 євро. У східних областях середній показник коливається від 489 до 523 доларів, або від 439 до 470 євро на місяць.

Зарплати в Україні

Упродовж 2021 року українці спостерігали два підвищення зарплат. Останній був 1 грудня, тоді мінімальну зарплату підняли на 500 грн і тепер вона становить 6 500 грн. Наступне підвищення "мінімалки" обіцяли на жовтень 2022 року – до 6 700 грн.

Торік середня зарплата в Україні вперше за історію незалежності перетнула позначку в 500 доларів, або 14 тис. грн за місяць. Хоча таким є розрахунок лише за штатних працівників компаній. Найбільше зростання помітили у сферах організації харчування (на 52,2%), охорони здоров’я (30,5%), мистецтва (27,8%) та освіти (27,5%).

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У 2021 році українцям десять разів підвищували пенсії та індексували виплати. За підсумками року середня пенсія становить 3 980 грн. З 1 грудня також підвищили мінімальну пенсію: з повним страховим стажем – це 2600 грн, а без стажу –1 934 грн.

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