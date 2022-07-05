Попит на нерухомість змінився: на які квартири полюють українці

Попит на квартири в Україні змінився / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок нерухомості досі шукає свою рівновагу і часто ситуація залежить від того, як далеко від того чи іншого міста проходить лінія фронту.

Про це "Сьогодні" в ексклюзивному коментарі розповів президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

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За його словами, у таких містах як Суми чи Чернігів попит формують жителі сіл, які перебувають під обстрілами біля кордону.

"Переїхати до Києва чи якогось іншого великого міста вони не можуть, але купити квартиру в обласному центрі за умовні 20 тисяч доларів можуть. У цій категорії покупців багато тих, хто до війни встиг продати свій пай", – розповідає експерт.

У Києві ситуація зовсім інша, на думку Піти, до столиці їдуть люди з грошима і часто це переселенці з окупованих територій.

"Останнім часом почали з'являтися заявки на підбір об'єктів у Києві за ціною 200-250 тисяч доларів. Тобто у людей з'явилася якась впевненість у безпеці і в тому, що столицю ворог не візьме і що дороге житло не буде зруйноване. Водночас досить багато заявок на пошук об'єктів за ціною близько 100 тисяч доларів. Здебільшого такі покупці – це переселенці, які мали накопичення і зараз шукають нове житло", – продовжує експерт.

Що відбувається з цінами?

За даними порталу "ЛУН", у липні вартість нерухомості продовжила своє зростання, навіть перевищила довоєнні ціни.

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Водночас за неофіційними оцінками рієлторів, кількість угод купівлі-продажу вимірюється одиницями.

Про те, де найбільше зросли ціни, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається на первинному ринку і розповідали, скільки часу потрібно на відновлення житла у всій країні.