Зовсім не солодко. Виробник легендарних шоколадних цукерок збанкрутував

Знамениті «Моцарт» з начинкою з марципану / Фото: Колаж: Сьогодні

В Австрії виробник знаменитих шоколадних цукерок "Моцарт", компанія Salzburg Schokolade, збанкрутував через пандемію коронавірусу, яка практично паралізувала роботу підприємства.

Як повідомила газета Salzburger Nachrichten, компанія не змогла виплатити зарплату за листопад та різдвяні премії 140 працівникам підприємства.

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Гендиректор компанії Крістіан Шюгерль надіслав листа співробітникам, у якому повідомив, що через пандемію скоротилася кількість туристів. У цей час усі магазини у Відні та Зальцбурзі були закриті. Також, до значного зниження продажів призвело і те, що скоротилася кількість святкових заходів, куди постачали цукерки.

"Додатковими причинами стали локдаун, значне збільшення цін на сировину та електроенергію, зростання витрат на зарплати, логістику та пакувальні матеріали", – зазначив Шюгерль.

Незважаючи на те, що Salzburg Schokolade отримала держпідтримку, вона зазнала величезних збитків і керівництво вирішило визнати банкрутство. Співробітникам порадили звернутися до Трудової палати країни.

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Що відомо про компанію?

Австрійська Salzburg Schokolade розташована біля Зальцбурга. Компанія з 1897 року випускає шоколад та цукерки. Знамениті "Моцарт" з начинкою з марципану, винайдені зальцбурзьким кондитером Паулем Фюрстом у 1890 році.

"Моцарт" компанія випускає ексклюзивно для австрійського підрозділу американської компанії Mondelez під брендом Mirabell, а також марципан, шоколад, шоколадні батончики, медалі, вафлі та всілякі ласощі під брендами Bobby, Maria Theresia Taler, Salzburg Confiserie, Nordpol.

Для пекарень та кондитерів компанія постачає напівфабрикати, такі як нуга, марципан, глазур. Завод кілька разів змінював власників, з 2014 року більшість акцій належить компанії Philipp Harmer Beteiligungs, невелика частка є у гендиректора Шюгерля.

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Раніше повідомлялося, що кондитерську компанію "АВК" визнано банкрутом через непогашені борги перед кредиторами. Але пізніше в компанії спростували цю інформацію.