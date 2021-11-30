Совсем не сладко. Производитель легендарных шоколадных конфет обанкротился

Знаменитые «Моцарт» с начинкой из марципана / Фото: Коллаж: Сегодня

В Австрии производитель знаменитых шоколадных конфет "Моцарт", компания Salzburg Schokolade, обанкротился из-за пандемии коронавируса, которая практически парализовала работу предприятия.

Как сообщила газета Salzburger Nachrichten, компания не смогла выплатить зарплату за ноябрь и рождественские премии 140 работникам предприятия.

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Гендиректор компании Кристиан Шюгерль отправил письмо сотрудникам, в котором сообщил, что из-за пандемии сократилось число туристов. В это время все магазины в Вене и Зальцбурге были закрыты. Также, к значительному снижению продаж привело и то, что сократилось число праздничный мероприятий, куда поставляли конфеты.

"Дополнительными причинами стали локдаун, значительное увеличение цен на сырье и электроэнергию, рост затрат на зарплаты, логистику и упаковочные материалы", - отметил Шюгерль.

Несмотря на то, что Salzburg Schokolade получила господдержку, она понесла огромные убытки и руководство решило признать банкротство. Сотрудникам посоветовали обратиться в Трудовую палату страны.

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Что известно о компании?

Австрийская Salzburg Schokolade находится возле Зальцбурга. Компания с 1897 году выпускает шоколад и конфеты. Знаменитые "Моцарт" с начинкой из марципана, изобретенные зальцбургским кондитером Паулем Фюрстом в 1890 году.

"Моцарт" компания выпускает эксклюзивно для австрийского подразделения американской компании Mondelez под брендом Mirabell, а также марципан, шоколад, шоколадные батончики, медали, вафли и всевозможные сладости под брендами Bobby, Maria Theresia Taler, Salzburg Confiserie, Nordpol.

Для пекарен и кондитеров компания поставляет полуфабрикаты, такие как нуга, марципан, глазурь. Завод несколько раз менял владельцев, с 2014 года большая часть акций принадлежит компании Philipp Harmer Beteiligungs, небольшая доля есть у гендиректора Шюгерля.

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Ранее сообщалось, что кондитерская компания "АВК" признана банкротом из-за непогашенных долгов перед кредиторами. Но, позже в компании опровергли эту информацию.