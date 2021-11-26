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Спасается от дефолта? Почему владелец Evergrande решился продать акции на рекордную сумму

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
26 ноября, 18:10
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Владелец компании China Evergrande Group сократил свою долю в компании с 77% до 67,9%, продав рекордное количество акций
Владелец гиганта Evergrande продал акции на 343 млн дол.
Владелец гиганта Evergrande продал акции на 343 млн дол. / Фото: Коллаж: Сегодня

Основатель и глава китайской компании-гиганта China Evergrande Group Хуэй Ка Янь продал акции компании общей стоимостью более 343 млн долларов.

Про это сообщает издание The Wall Street Journal, 26 ноября.

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Отмечается, что с начала 2021 года акции китайского застройщика упали более чем на 83% из-за мощного долгового кризиса.

Согласно информации издания, Хуэй Ка Янь продал 1,2 млрд акций Evergrande и его доля в компании сократилась с 77% до 67,9%.

Только за пятницу, на торгах в Гонконге акции Evergrande опустились более чем на 10%, их цена составляет 2,5 гонконгского доллара. The Wall Street Journal отмечает, что вырученные деньги пойдут на финансирование самой компании.

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Китайский застройщик на грани дефолта

Компания Evergrande является одним из самых крупных девелоперов Китая и заработала крупнейший среди застройщиков мира долга, более 300 млрд долларов.

Также до конца 2021 года компания должна заплатить проценты по этому долгу, которые уже перевалили за 600 млн, по данным агентства Bloomberg.

11 ноября компании едва удалось спасти себя от дефолта, а один из инвесторов уже начал готовить процедуру банкротства.

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Дефолт Evergrande, по прогнозам экспертов, может повлиять на экономическую стабильность Китая и даже всего мира.

Эксперты "Сегодня" рассказали, как банкротство китайского гиганта может повлиять на Украину.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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