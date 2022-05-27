Зняття готівки, перекази і платежі: як українцям за кордоном вигідно поводитись з валютою

Кілька порад про те, як краще поводитись із грошима за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За офіційними даними ООН, понад 6 млн українців виїхали за межі країни, у зв’язку з воєнною агресією Росії. Відтак актуальним стало питання поводження з грошима за кордоном, щоб не втратити на комісії від операцій надто багато.

Разом з експертами банку ПУМБ розповідаємо корисні поради про здійснення розрахунків за межами України.

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Карткові операції

Найкращим варіантом оплати за товари чи послуги за кордоном є безготівкові операції. Картки більшості українських банків працюють за межами України.

Щоб не було неприємних сюрпризів, ще до перетину кордону найкраще налаштувати свій рахунок у додатку чи на сайті фінансової установи. Корисно буде перевірити й активувати функцію "Операції за кордоном".

Обов’язково слід підключити свої картки до гаманців Apple Pay чи Google Pay, відповідно до ОС на вашому смартфоні. Ліміти на оплату за кордоном потрібно зняти.

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Поводження з готівкою

У випадку, якщо клієнтові банку потрібна готівка, за кордоном її можна зняти у будь-якій валюті, відповідно до чинних тарифів банку.

Водночас слід зважати на обмеження від НБУ – ліміт зняття з рахунків у національній валюті не повинен перевищувати еквівалент 50 000 грн на місяць. В іноземній валюті – денний ліміт до 100 тис. грн готівкою.

Перекази на картку

Із картки на картку можна здійснювати перекази за тарифами банків. Банк ПУМБ, наприклад, зробив цю послугу безкоштовною для своїх клієнтів.

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Українці можуть отримувати кошти від друзів та рідних з-за кордону на свій рахунок у валюті за допомогою SWIFT переказів. Для отримання коштів, валюта переказу має збігатися із валютою рахунку.

Якщо валютного рахунку немає, його швидко можна відкрити у банківському додатку. Перевага SWIFT-переказів полягає у:

відсутності обмежень за сумою платежів;

широкому виборі доступних платежів;

автоматичному зарахуванні переказів на рахунок отримувача;

швидка операція (займає від 1 до 5 днів).

Важливо пам’ятати, що для надсилання SWIFT-платежу в іноземній валюті необхідно вказати назву банку, номер рахунку отримувача або міжнародний номер рахунку – IBAN, а також найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адресу (резидентство) одержувача, призначення платежу (мета платежу, номер рахунку-фактури) та SWIFT-код банку одержувача.

Коректна інформація щодо SWIFT-реквізитів є гарантією автоматичного зарахування переказу на картки або рахунки клієнтів.

Міжнародні системи

Якщо з певних причин клієнт банку не може відкрити валютний рахунок, завжди можна скористатися міжнародними платіжними системами Western Union, Money Gram або Ria.

Серед переваг таких переказів – миттєве здійснення операції та мінімальна інформація для здійснення платежу (ПІБ одержувача та країна призначення платежу). Гроші можна отримати готівкою у валюті переказу у відділенні банку.

Зауважте, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, НБУ ввів обмеження на перекази, пов’язані з валютою агресора. Українські банки не здійснюють операцій з російськими та білоруськими рублями.

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