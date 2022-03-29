Зняти квартиру за півціни: де в Україні стрімко дешевшає оренда

Оренда житла в деяких містах України під час війни значно подешевшала / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Українці під час бойових дій змушені полишати свої домівки в пошуках більш безпечного місця. У багатьох людей через обстріли російських окупантів дому взагалі не залишилось. У деяких регіонах ціна на житло росте, проте в деяких містах вона навпаки значно знизилась.

Про те, скільки тепер коштує житло в різних регіонах України, розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта агентству "Інтерфакс-Україна".

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У відносно безпечних містах оренда знизилась до 50%

Найбільше ціни на житло знизились у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві та Одесі. Це сталося з початку війни в Україні.

"У містах, де немає видимих або масштабних руйнувань і немає масового відтоку громадян, за нашими даними, вартість оренди в найбільш затребуваному сегменті 1,2-кімнатних квартир площею до 50 кв. м, переважно в кварталах радянської забудови, знизилася в межах 30-50%", – пояснив Піта.

Фахівці кажуть, що таке зниження відбувається під час особистих домовленостей між власниками та орендарями.

У районах, де тривають бойові дії, ситуація відрізняється

Піта пояснив, що в містах або районах, поблизу яких тривають активні бойові дії, ринку оренди взагалі не існує. Через таку небезпечну ситуацію він заморожений.

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"Є моральний аспект виживання, і власники житла в більшості випадків знижують плату за проживання до рівня оплати комунальних послуг. Але у разі відключення від світла, за відсутності води чи газу про "комуналку" взагалі не йдеться. Усі чудово розуміють, що наразі у таких районах питання виживання ключове", – наголосив Піта.

Скільки коштує оренда готелю на заході України

Раніше "Сьогодні" розповідали, скільки коштує під час воєнного стану орендувати готель на місяць у Львові, Рівному, Івано-Франківську та Ужгороді.

Наприклад, у Львові ціни коливаються від 30 тис. грн до 60 тис. У Рівному готель можна орендувати за 20-30 тис. грн на місяць. А ось в Ужгороді на найближчий час нам вдалося знайти лише два варіанти. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.

Також ми писали, за скільки власники квартир у Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни, та скільки коштує оренда гаражів на заході України.