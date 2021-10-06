Газова криза в Європі вплине на весь світ: що буде з тарифами для українців взимку

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Газова криза в Європі вплине на весь світ, але Україна має ресурси, щоб спокійно пережити цю зиму і утримати тарифи на одному рівні.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у інтерв’ю "LB.ua".
"Ціна на газ на європейських хабах і біржах зростає. Можу сказати, що прогноз є тільки в голові декількох людей, які живуть на схід від України. Тільки вони розуміють, до якої межі це все буде йти", – заявив політик.
За словами Шмигаля, перше, що потрібно зробити – це забезпечити спокій і комфорт населення.
Про це прем’єр розповів, відповідаючи на питання про те, як Україні пройти цю зиму.
"Ми розуміємо, що зіштовхнулися з надзвичайно складною газовою кризою. Вона не українська, вона загальноєвропейська, ймовірно, вплине на весь світ, бо вже вплинула на ринки вугілля",- заявив Шмигаль.
Забезпечити спокій населення в уряді збираються річним контрактом від Нафтогазу із ціною 7,96 грн для споживачів.
На думку прем’єр-міністра, Україні вистачить ресурсів для того, щоб втримати цю ціну протягом зими.
"У сховищі сьогодні в нас є трохи більше ніж 18,5 млрд кубів. Це більше, ніж було в попередні роки", – каже Шмигаль.
Меморандум із Нафтогазом
Договір, про який розповідав Денис Шмигаль – це меморандум, який було підписано 30 вересня між Урядом, Нафтогазом, Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад.
Він передбачає що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду в Україні не зростатимуть.
Почати опалювальний сезон планують тоді, коли температура в країні три дні поспіль триматиметься нижче восьми градусів.